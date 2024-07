Les primeres paraules de Mainat sobre la possible condemna a la seva dona, Angela Dobrowolski

El productor televisiu Josep Maria Mainat i la seva advocada Olga Tubau. (Foto: EuropaPress)

El productor Josep Maria Mainat, testimoni de càrrec i presumpta víctima d?un intent d?assassinat de la seva dona, Angela Dobrowolski, ha dit textualment aquest dilluns en el judici que no pensarà que ha guanyat si la condemnen, sinó que ha perdut: "Si aquest tribunal la condemna serà un dels dies més tristos de la meva vida"".

Ho ha dit davant el tribunal de la secció 20 de l'Audiència de Barcelona a la primera sessió el judici a la seva encara dona, acusada d'assassinat en grau de temptativa i de revelació de secrets, i s'enfronta a 16 anys de presó.

LI VA POSAR 4 INJECCIONS

Mainat ha explicat que la nit del 22 de juny del 2020 van tenir una discussió "molt forta, com gairebé sempre", per motius que no recorda, i que ella es va alterar molt i va entrar en estat de pànic quan ell li va dir que l'endemà presentaria els papers del divorci.

"Va començar a hiperventilar, mai l'havia vist tan alterada i li vaig demanar que ho deixéssim, que ens calméssim, que parléssim l'endemà", ha explicat el productor audiovisual.

Segons el seu testimoni, ella es va calmar i, després del sopar, es va oferir a posar-hi dues injeccions, una de testosterona i una altra de vitamina B, i després ell se'n va anar a dormir al seu llit i es va quedar "profundament adormit".

El productor va pensar que ella també se n'havia anat a dormir, fins que dies més tard va descobrir, gràcies a les càmeres de seguretat que ella va fer col·locar al domicili, que va ser "13 vegades a la cuina" per, després, entrar a l'habitació on ell descansava.

Mainat es va sorprendre quan, cap a les 2 de la matinada ja del dia 23, ella el va despertar i li va dir insistentment: "Et posaré dues injeccions més que t'aniran molt bé", en referència a un medicament aprimant que ell va fer servir al passat, però que ha dit que ja no tenia a casa, ia l'hormona del creixement.

Tot i que ell li va dir que no calia, finalment va accedir per evitar una altra discussió, i el següent que recorda és que ho va despertar un sanitari del Sistemes d'Emergències Mèdiques (SEM) dient "Senyor Mainat, desperti, desperti!", mentre ella deia que no sabia si hi havia sucre a casa, i per això va ser ell qui va indicar als seus fills que li portessin refrescos i gelats.

"ELLA M'HA INTENTAT MATAR"

Mainat ha explicat que, mentre li prestaven una primera assistència, ell va demanar a l'empleada de casa que es quedés al domicili i li va manifestar: "Ella m'ha intentat matar", en relacionar les injeccions amb la hipoglucèmia.

A preguntes de la seva advocada, Olga Tubau, Mainat ha respost que no ha tingut hipoglucèmies greus, com la que gairebé el mata, "ni abans ni després d'aquella nit", i que sempre ha estat capaç de controlar les baixades de sucre asseient-se uns minuts i prenent uns terrossos de sucre o un refresc.

El productor ha dit que, quan va estar hospitalitzat, els metges li van dir que "sort que estava bé de salut perquè amb aquest sucre a la sang molta gent mor" però que va sobreviure perquè estava fort.

EL GLUCÒMETRE

Sobre el glucòmetre on es van trobar diversos mesuraments realitzats mentre Mainat estava en coma, ha explicat que ella sabia fer-lo servir perquè, encara que era ell qui solia manipular-lo, la seva dona li havia mesurat alguna vegada el sucre.

A les 3.54 de la matinada es va fer l'últim mesurament --l'únic amb nivells alts--, quan el SEM ja era a casa assistint-ho, però Mainat sosté que no se la van fer a ell, i per això va decidir fer fotos de tots els resultats i enviar-los als Mossos d'Esquadra.

PROBLEMES DE DROGUES

Mainat ha explicat que Dobrowolski va cursar cinc anys de Medicina, carrera que no va acabar "encara que li faltava poquíssim", i que vivia d'un sou que ell pagava de la seva empresa i d'una targeta de crèdit al seu nom que tenia un saldo mensual que rondava els 5.000 euros.

A més, ha assegurat que a l'època d'aquests fets ella consumia cocaïna i metamfetamines i que tenien "bastants discussions".

LA SEPARACIÓ

També ha dit que, abans d'aquesta baixada de sucre, per a la qual els metges no van trobar explicació i per la qual van alertar els Mossos, Dobrowolski va accedir a un ordinador familiar que ell tenia al seu despatx: ella es va reenviar els missatges que ell es havia intercanviat amb els seus advocats sobre les capitulacions matrimonials i la seva herència.

En concret, ha narrat que la seva exdona va consultar documents que especificaven el repartiment de l'herència en cas de separació i que contenia una clàusula per la qual "ella en quedava al marge", així com detalls del seu patrimoni i del divorci que ell estava negociant amb els seus advocats.

CANVI DE PRESÓ

L'acusada ha arribat al judici conduïda pels Mossos d'Esquadra des de la presó de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) després de ser traslladada a aquest centre divendres després d'un intent de fugida de la presó de Wad-Ras de Barcelona, on compleix presó provisional per la seva presumpta participació en mitja dotzena de robatoris a casa habitada.

La Fiscalia demana per a ella 13 anys de presó com a presumpta autora d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa, així com una ordre d'allunyament de 500 metres de Mainat i una prohibició de comunicar-s'hi durant 8 anys un cop hagi complert la pena de presó imposada.

L'acusació pública també li atribueix un delicte de revelació de secrets, per accedir al correu per llegir els correus electrònics, per la qual cosa sol·licita 3 anys de presó i una multa de 20 mesos a raó d'una quota diària de 10 euros.

L?acusació particular sol·licita un total de 14 anys, 2 menys que la Fiscalia: 13 per l?intent d?assassinat i un pel delicte de revelació de secrets i no demana indemnització per al productor.

Al judici, que durarà fins al 17 de juliol, declararan els metges forenses i la tècnica responsable d'un laboratori encarregada d'analitzar i elaborar un informe sobre el medicament Saxenda, que Mainat feia servir en aquell moment per perdre pes.

A petició de la defensa, Dobrowolski, per a qui demana la lliure absolució, declararà en darrer lloc, quan ja s'hagi practicat tota la prova.