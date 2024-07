Fi a l'embolic de les adjudicacions: els docents ja saben on seran aquest curs

Foto: EuropaPress i Canva Pro

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha publicat aquest dilluns la resolució provisional de l'adjudicació de destinacions del personal docent per al curs 2024-2025, després del retard anunciat el 5 de juliol passat per poder fer-la amb totes les garanties.

Segons ha informat el departament en un apunt a 'X', el termini per presentar reclamacions és entre aquest dimarts i dimecres, de la mateixa manera que per fer-ho amb els desistiments.

Fa uns quants dies, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat, Dolors Collell, va assegurar que l'endarreriment de les adjudicacions provisionals 2024-2025 d'estiu de docents es devia a un problema tècnic i va demanar "tranquil·litat" als professionals educatius.

Collell va insistir que farien tot el possible perquè les persones que havien superat les oposicions puguin fer les seves pràctiques per posteriorment ser nomenats com a funcionaris del departament, i va afirmar que "tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant el proper curs".

Ha assenyalat que l'endarreriment de les adjudicacions és degut a un problema tècnic: "De cap manera pensem que es pugui perjudicar algú, al contrari. El que busquem és la millor solució per a tothom i per això necessitem més temps". "No ens volíem arriscar a treure l'adjudicació i que després hi haguessin d'haver més canvis", va afegir. Finalment sembla que el problema s'ha resolt.