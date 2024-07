CSIF exigeix la destitució del director de la presó de Quatre Camins

Una setmana més tard, divendres passat 12, amb "el servei funcionant al mínim a causa de les cada vegada més freqüents absències de personal", el cap de serveis va decidir tancar l'àrea educativa per deixar dues funcionàries al poliesportiu, decisió amb què el director no hi va estar d'acord. Va ordenar que les dues activitats continuessin amb només una funcionària cadascuna, traslladant una del poliesportiu a l'àrea educativa, posant així en risc la seguretat de les treballadores.

Durant la tarda, va tenir lloc un greu incident al poliesportiu, on només hi havia una funcionària. Un intern va agredir-ne un altre amb una barra de pesos, deixant-lo inconscient en un toll de sang. La funcionària va haver d'activar un codi 2 i un codi 0 i abandonar l'activitat per obrir la porta als funcionaris i als serveis mèdics.

"Sense seguretat al centre no hi ha tractament possible, però sembla que a aquest director no li importa. El més indignant és que, després del precedent amb l'anterior director, hagin decidit posar aquest senyor al càrrec, cosa que és una declaració de intencions per part del secretari i la consellera".

"Com a sindicat, sentim impotència perquè des del director fins a la consellera ignoren les nostres queixes i demandes. Tenim l'obligació ètica i moral de defensar tots els treballadors penitenciaris, cosa que els sindicats signants de l'acord tacat de sang han deixat de banda. No veureu cap denúncia d´aquests fets per part d´aquests sindicats", afegeixen des de CSIF.