L'Arquebisbat de Barcelona sanciona un sacerdot per un presumpte cas d'abusos sexuals

Un religiós. Foto: Europa Press

L'Arquebisbat de Barcelona ha apartat un sacerdot acusat de presumptes abusos a la dècada del 1980 i no podrà exercir ni oficiar celebracions litúrgiques a la diòcesi, informen aquest dimarts 16 de juliol a Europa Press fonts de l'Arquebisbat.

La diòcesi li va obrir expedient el mes passat i també va recollir el testimoni d?una de les presumptes víctimes. Finalment ha apartat del servei al religiós, que exercia en una parròquia de Barcelona, segons publica aquest 16 de juliol Ara.

L'Arquebisbat enviarà el seu informe a la Conferència Episcopal Tarraconense i a la diòcesi de Taiwan, atès que el rector s'hi va incardinar com a sacerdot, perquè puguin prendre les mesures que considerin necessàries.

El sacerdot ara apartat va ser esmentat en un reportatge d'aquest diari sobre la Casa de Sant Jaume, un institut eclesiàstic fundat als anys 60 per fomentar vocacions sacerdotals tardanes. Els presumptes abusos van tenir lloc en una parròquia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), on col·laborava.

Segons el diari, fonts diocesanes indiquen que no es va poder actuar en el moment dels presumptes fets perquè aquells anys era laic i el codi canònic de l'època no contemplava mesures contra els laics de l'Església denunciats per abusos sexuals.