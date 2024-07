Sequera a Catalunya: nou dia de pèrdua de capacitat als embassaments de les conques internes

Tot i que aquest dimarts 16 han caigut algunes precipitacions en alguns punts del Pirineu, la previsió no es preveu gaire optimista per a les jornades que vindran.

De cara a la tarda de dimecres 17 no es descarta algun xàfec feble i escàs al Pirineu Oriental, però molt pitjor és la previsió del Meteocat per al dijous 18, en què no dona cap possibilitat de pluja.