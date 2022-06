La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ha publicat un llibre, Les malalties infeccioses el 2050, en el qual defensa una tesi: aquest tipus de malalties seran el principal problema de salut a nivell global d'aquí a tres dècades.

Per descomptat, el coronavirus és la principal amenaça en l'actualitat, però el llibre parla també d'altres malalties, com les infeccions de transmissió sexual , la malària i infeccions per bacteris multiresistents. En canvi, els experts apunten que la tuberculosi i l'hepatitis són dues malalties la perspectiva de les quals és positiva.

El coordinador de l'informe, José Miguel Cisneros, ha subratllat la importància també de les infeccions que estan condicionats per aspectes com el canvi cimàtic o la globalització.

El text adverteix també que el canvi climàtic pot provocar epidèmies de dengue, zika o chikungunya al nostre país, malalties de les quals actualment no hi ha casos a Espanya.