Marco Antonio Ramón Huarato, ferit de l'ull esquerra / El Nuevo Herald

El Centre d'Informació de Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya demana suport per aconseguir que un periodista peruà pugui operar-se a Catalunya i salvar la visió d'un dels seus ulls, que va resultar malferit el gener de 2017 després d'un tret de la policia del país sud-americà.

Fa cinc anys, el fotoperiodista Marco Antonio Ramón Huarato es trobava a Perú, cobrint la violenta repressió policial contra un grup de veïns que protestava per la pujada dels peatges al nord de Lima. Marco, que en aquell moment estava de pràctiques en el diari "Perú21", va rebre un seguit de perdigons de plom per part de la policia, i un d'ells li va travessar l'ull esquerra.

El problema rau en què com estava de pràctiques, no tenia segur d'accident. "Perú 21" és un mitjà que pertany al grup El Comercio, el qual monopolitza més del 80% del mercat de la comunicació al país. Com que Huarato no hauria d'haver anat a cobrir aquest incident per no tenir segur, el grup comunicatiu va silenciar l'episodi.

El fotoperiodista no ha rebut l'atenció sanitària requerida, per la qual cosa, el glaucoma secundari originat pel tret ha provocat que Marco Antonio perdi més del 70% de la visió de l'ull ferit.

El 2019 havia de ser operat per tercer cop de l'ull. Com que el grup El Comercio li va dir que ell havia de pagar-se l'operació, va decidir (recomanat pels metges peruans) anar a l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) de Barcelona. Necessitava estar-s'hi a Barcelona per portar un control rutinari de l'ull, però com no tenia un permís de residència, va haver de tornar al Perú. A l'inici de la pandèmia va ser acomiadat pel grup El Comercio.

El 2021 va haver de sortir del país degut a la persecució policial que estava patint, tot com a represàlia per haver aconseguit proves gràfiques del presumpte assassinat de dos estudiants que van ser atacats per la policia amb perdigons de plom similars als d'ell. Aquell mateix any, el govern dels Països Baixos i l'ONG Justice & Peace el van acollir durant tres mesos, però després va haver de marxar.

Finalment, el 2022 va tornar a Barcelona per ser operat, però necessita quedar-s'hi a la ciutat Comtal perquè puguin fer-li un tractament i seguir el seu cas de prop. L'IMO s'ha ofert a ajudar-lo a nivell econòmic, però no poden fer-ho si el periodista no té l'autorització de residència. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, per la seva banda, va enviar una carta a Secretaria d’Estat de Migracions sobre aquest cas, al·legant que "dona suport a la sol·licitud de residència per raons humanitàries de Marco Antonio Ramón Huarato, conegut com Atoq, i roguem concedir-li aquest dret a un activista pels drets humans i les llibertats".