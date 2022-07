No podem amagar-ho ni negar-ho: la tecnologia és una part important de les nostres vides. Feina i relacions, del tipus que siguin, provoquen que estem constantment connectats a dispositius de tota mena. I això, lògicament, té (o pot tenir) un cantó fosc. En aquest sentit, l'estudi Brúixola: beneficis i riscos de l'ús d'Internet i les xarxes socials, impulsat per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI), diu que el 71% dels enquestats està bastant o molt preocupat pel possible impacte de l'ús inadequat de les noves tecnologies i que això els pugui acabar generant ansietat.

Les persones enquestades també temen que aquesta sobreexposició els pugui acabar provocant pèrdua de capacitats mentals. Foto: Pexels

L'informe s'ha publicat en el marc de la celebració del Dia Mundial de les Xarxes Socials, que se celebra des del 2010 i vol servir per convidar a la reflexió sobre l'ús i l'abús, ja que cada dia passem hores mirant pantalles. L'angoixa, però, no és l'única derivada d'aquest possible mal ús de les noves tecnologies.

Les persones enquestades també temen que aquesta sobreexposició els pugui acabar provocant pèrdua de capacitats mentals (sigui en major o menor grau, una resposta donada pel 57% dels qüestionats) i l'aparició d'altres addiccions (un 46% està segur que les noves tecnologies afavoreixen la seva aparició).

Per això, agents socials, psicòlegs i entitats com Deusto Salud incideixen en la importància de posar límits a l'ús que en fem a diari, per evitar aquests possibles efectes en la salut, física i mental.

MANUAL DE BON ÚS

En aquest sentit, Deusto proposa tothom que es faci cinc preguntes o reflexions.

1. Per què vols entrar en aquesta xarxa social? Defineix els teus objectius.

2. Respecta la resta de persones. Males paraules o insults poden fer més mal en el món virtual que en el cara a cara.

3. No et comparis amb ningú. Ets singular, mai saràs cap altra persona, nopmés pots arribar a ser una versió de tu mateix, sigui millor o pitjor. Compara't sempre amb tu, mai amb els demés.

4. Si trobes continguts que et generin inseguretat o no t'agradin, evita'ls o bé fes servir els canals de denúncia per avisar d'aquest contingut inapropiat.

5. Pregunta't si has aconseguit el que buscaves, com et sents després de l'exposició a aquests continguts i de quina forma pots treure coses positives per a tu.

Deusto ha publicat una guia completa sobre xarxes socials i salut mental que pots consultar en aquest enllaç.