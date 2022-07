Josep Maria Estela, durant la presentació del dispositiu. Foto: Mossos

La temporada estival ja és aquí i una de les seves derivades, en alguns casos, és l'incivisme i les molèsties, especialment a les nits. Costa dormir per la calor i, en ocasions, pel soroll que hi ha al carrer. Això passa a moltes ciutats i pobles i, per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra ja han anunciat que desplegaran un gran dispositiu nocturn, amb 564 agents més per prevenir delictes.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, van presentar el Pla d'Estiu el passat 30 de juny, un dispositiu que afecta 27 comissaries de l’àrea metropolitana de Barcelona i algunes de la costa, on hi ha una major incidència del turisme.

Elena i Estela van explicar que els Mossos es preparen per a un estiu com els d’abans de la pandèmia. "Ve un estiu que s’assembla al del 2019 i hem de ser capaços de respondre-hi", va apuntar Estela després de constatar que enguany els moviments de turisme i d'esdeveniments de lleure són comparables als que hi havia fa uns anys.