El Grup Social ONCE aconsegueix feina per a 12.840 persones amb discapacitat de Catalunya gràcies a Europa

El Grup Social ONCE ha aconseguit ocupació per a 12.840 persones amb discapacitat de Catalunya en els darrers 20 anys, gràcies al suport del Fons Social Europeu . Així ho va assenyalar aquest divendres el vicepresident de l'ONCE, Alberto Durán, durant la seva intervenció al seminari 'Europa s'acosta a tu' a Catalunya celebrat de manera virtual.



Durán va destacar també que a través del desenvolupament de successius projectes s'ha orientat a 48.576 persones amb discapacitat de Catalunya , arribant a formar-ne 14.396, fet que suposa “un gran impacte qualitatiu tant en les persones participants com en les seves famílies, així com de valor social aportat a les empreses, ocupadors i altres agents, que han confiat en el talent aquests anys”.



“Volem que hi hagi una gran participació de la ciutadania europea amb discapacitat en les activitats organitzades per les diferents institucions europees. Europa la fem entre tots i ha de servir com a escenari de participació de totes les persones, també les que tenim algun tipus de discapacitat”, va concloure.



L'objectiu d'aquest seminari, impulsat per l'àrea de Relacions Internacionals del Grup Social ONCE a través de l'Oficina Tècnica per Afers Europeus, ha estat apropar a la societat catalana les diferents iniciatives que es fan gràcies al Parlament Europeu, i també com afecten o beneficien les persones amb discapacitat.



Va intervenir l' eurodiputat per Catalunya, Javi López, que va destacar la importància del Grup Social ONCE “com a referència europea” pel treball social, la influència en la legislació i el compromís cívic.



També va repassar la situació d'Europa actualment després de deu anys en què ha estat gestionant diferents crisis. "Des de l'arribada de la pandèmia podem dir que Europa està en un moment de rellançament, gràcies a la resposta sanitària i econòmica", ha indicat.



A parer seu, el programa estrella de l'actual Comissió Europea és el Pacte Verd Europeu que consisteix en el procés de descarbonització de la nostra economia. “Hem d'apostar per les energies renovables i accessibles; millorar l'eficiència energètica dels nostres habitatges; aprofitar les transformacions energètiques de les indústries a Catalunya; i modificar el transport perquè siguin impulsats per hidrogen verd”, va afegir López .



Tampoc va oblidar la situació provocada per la Guerra d'Ucraïna que, segons l'eurodiputat, "és probable que ens permeti catalitzar integració a l'àmbit de la seguretat i la defensa". “És important apostar per un futur sostenible, comú i amb cohesió social. És una enorme oportunitat per a Catalunya i un enorme desafiament per a totes les administracions públiques”, va acabar.



Al seminari també va intervenir el vicepresident del Consell Català del moviment europeista, Jordi Xuclà, que va deixar clar que Europa és molt determinant a les nostres vides, "més que el que moltes vegades ens entreté en l'àmbit local". "Hem de fer una Europa forta, útil i viscuda", va reflexionar.



Així mateix, hi van participar el Policy Officer de l'European Disability Forum (EDF), Álvaro Couceiro, i els màxims representants de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat territorial; i David Bernardo, president del Consell Territorial.



Durant el seminari s'ha donat a conèixer la història de Maria Rapti, una dona amb discapacitat de Barcelona que treballa com a assistent a la secretaria general tècnica de Damm. "En la meva trajectòria laboral la meva discapacitat ha estat un plus que em va guiar a la Fundació ONCE Inserta ia través d'ells a l'empresa on treballo", explica al vídeo. “Així em sento realitzada i segueixo creixent sense cap limitació”, subratlla.



El seu primer contacte amb la Fundació ONCE Inserta va ser arran del reconeixement de la seva discapacitat. “Sabia que era l'organisme més gran per reorientar la meva vida laboral”, reconeix Maria, que assenyala que quan la van contractar va pensar que era un somni i un orgull pertànyer a una empresa com Damm .



“Crec que és imprescindible que hi hagi aquestes inversions del Fons Social Europeu perquè necessitem aquest plus de qualitat de vida i orientació per experts”, conclou.

