L'Ajuntament consensua amb el sector un nou model per garantir-ne la viabilitat | @ep

Els quioscos de Barcelona podran oferir productes com cafè, menjar per emportar i oferir serveis com caixers automàtics i punts de paqueteria, i que fins ara no estaven autoritzats, encara que mantindran la venda de premsa com a activitat principal.

Ho han explicat a roda de premsa el tinent d' alcalde de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí; la presidenta de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP) --que representa uns 300 quioscos--, Margarita Céspedes; i el president de l'Associació de Quioscos de la Rambla --on hi ha 11 titulars associats--, Juan Jiménez.

La iniciativa és fruit d'un acord entre el consistori, l' APVPBP , el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Quioscos de la Rambla, i en total han pactat que els quioscos puguin brindar una desena de productes o serveis incorporaran en dues fases.

Martí ha reivindicat que els quioscos donen "seguretat i vitalitat" a l'espai públic i ha emfatitzat que l'acord en possibilitarà la viabilitat econòmica, que la venda de premsa segueixi sent la seva activitat principal i que continuïn existint.

Céspedes ha dit que aquesta és una iniciativa que calia perquè ja estaven "a les últimes i la gent no podia seguir vivint dels quioscos", i Jiménez ha avisat que sense ella d'aquí a cinc o 10 anys no quedarien quioscs a la ciutat .

En una primera fase que es farà efectiva en tres mesos, aquests espais s'habilitaran com a punt de distribució de paqueteria, caixers automàtics, antenes 5G, terminals de venda d'entrades d'espectacles i recàrrega de bateries, i també es permetrà la flexibilització del seu horari comercial.

En aquesta primera fase, els quioscos hauran d'arribar a acords marc amb grups empresarials que haurà de validar el consistori, per tal de poder oferir aquests serveis, i Céspedes ha detallat que ja han arribat a un acord amb una entitat bancària per col·locar els caixers.

En una segona que es farà efectiva en sis mesos, se'ls permetrà la venda de cafè i menjar per emportar i incloure una nova cara de publicitat als mòduls, i també es treballarà perquè s'integrin a la xarxa de seguiment del programa municipal ' Vincles ', destinat a reforçar les relacions socials dels ancians.

Pel que fa al cafè i menjar per emportar, Martí ha detallat que els quioscos que ja venien aquests productes actualment estaven incomplint la normativa.

Aquest segon paquet de mesures requereix canviar el plec de clàusules reguladores de la concessió dús dels quioscos (vigent del 2013 al 2030) i un altre dels canvis que incorporarà serà la modificació dels percentatges de venda.

Fins ara aquestes instal·lacions havien de destinar un 80% de lespai a la venda de publicacions periòdiques i llibres, amb la possibilitat de destinar un 20% de la seva superfície a altres productes; ia partir de l'aplicació del nou plec, els percentatges seran de 51% per a premsa i 49% per a la resta de productes o serveis.

Actualment, dels 322 quioscos de què disposa la ciutat, 259 estan en funcionament i 53 vacants, i d'aquests últims 31 es retiraran i 22 sortiran a concurs o es destinaran a projectes com el que en aquests moments realitza l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en una desena de quioscos.