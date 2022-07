Segons l'informe que ha elaborat The Economist Intelligence Unit, la ciutat més habitable del món és a Àustria , concretament Viena ha estat la triada. D'aquesta manera, la capital austríaca torna a la primera posició d'aquest informe després d'estar dos anys fora del podi per la pandèmia del coronavirus.

Aquest no ha estat el primer any que Viena és nomenada la millor ciutat del món per viure. Ja va ser escollida els anys 2018 i 2019. Els dos anys següents, va perdre aquest privilegi per la pandèmia caient fins al lloc 12 en detriment d' Auckland, Nova Zelanda. "Sense Covid , probablement estaria entre els 10 primers, però no el número u", diu l'informe.

Per determinar quines ciutats són les millors per viure, The Economist Unit ha qualificat les ciutats d'acord amb els índexs d'estabilitat, atenció mèdica, cultura i medi ambient, educació i infraestructures.

D'aquesta manera i d'acord amb l'estudi, Viena ha estat escollida la ciutat més habitable del món el 2022 per "l'estabilitat i la bona infraestructura, recolzats per una bona atenció mèdica i moltes oportunitats per a la cultura i l'entreteniment".

La invasió a Ucraïna va provocar que totes les ciutats russes es desplomessin a la llista. És el cas de Moscou o Sant Petersburg , perdent ambdues 15 i 13 llocs, respectivament. La capital ucraïnesa, Kíev , va ser exclosa de l'informe d'aquest any. En aquest informe, cap ciutat espanyola no es troba entre les 10 millors ciutats del món per viure.

LES 10 MILLORS CIUTATS PER VIURE DEL MÓN

1.VIENA

2.COPENHAGUE

3.ZURIC

4. CALGARY

5. VANCOUVER

6. GINEBRA

7. FRANKFURT

8. TORONTO

9. AMSTERDAM

10. OSAKA