Cartell del concurs "La millor tapa de Xiringuito" / Damm

Damm Lemon està en plena recerca de “La millor tapa de Xiringuito” a Catalunya. Aquest concurs busca trobar la millor tapa de l'estiu en aquells establiments que estiguin situats a les platges catalanes i, per descomptat, que serveixin Damm Lemon a la carta.

Però aquest concurs no s'entén sense el paper protagonista dels consumidors . Seran ells precisament els que tinguin la potestat d'escollir la millor tapa de l'estiu a través de la pàgina web següent, un cop l'hagin provat.

El termini per votar expira el proper 28 d'agost, i tot aquell que hi participi entrarà al sorteig d'un val de 250€ per consumir en una de les guinguetes de l'acció. Les cinc tapes més votades es veuran les cares a la gran final del 3 d'octubre a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. En aquest esdeveniment, els cinc finalistes hauran de preparar la tapa en directe perquè el jurat professional es quedi amb el millor plat.

El guanyador s'emportarà 1.000 euros i un cap de setmana a Eivissa.