Aeroport de Barajas, Madrid / Europa Press

Catalunya va rebre al maig 1,5 milions de turistes internacionals i la despesa total va ser de 1.483 milions d'euros, segons dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d?Estadística (INE).

El nombre de turistes que van arribar multiplica per més de cinc la xifra del mateix mes de l'any passat (+483%), quan hi van entrar 251.155 turistes estrangers, i els països principals d'origen són França (23,6%) i el Regne Unit (11 ,5%).

La despesa, per la seva banda, multiplica per sis la d'un any enrere (+603%), amb una despesa mitjana per persona de 1.013 euros (+20,62%) i una despesa mitjana diària per persona de 204 euros (+26 ,77%); mentre que la durada mitjana dels viatges va ser de 4,98 dies.

Espanya va rebre en conjunt al maig la visita de 7 milions de turistes internacionals, i va multiplicar per més de cinc la xifra del mateix mes de l'any passat (+411,1%), quan van arribar al país 1,4 milions de turistes estrangers, segons dades publicats aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La despesa total realitzada pels turistes internacionals que van visitar Espanya al maig va assolir els 8.023 milions d'euros, fet que suposa un augment del 474,8% respecte al mateix mes del 2021.

Amb aquest nou repunt del maig, l'arribada de turistes internacionals i la despesa que fan a Espanya acumula dotze mesos consecutius d'alces interanuals.

La despesa mitjana per turista va avançar un 12,5% interanual al maig, fins a situar-se en 1.152 euros, mentre que la despesa mitjana diària va créixer un 25,7%, fins als 177 euros.

Regne Unit va ser el principal país emissor al maig, amb gairebé 1,7 milions de turistes i un augment del 3.128,2% respecte al maig del 2021. Alemanya i França van ser els següents països amb més turistes que van visitar Espanya. En concret, Alemanya va aportar 975.241 turistes, mentre que França va contribuir amb 925.994 visitants, gairebé tres vegades més que el maig del 2021 en tots dos casos.

Entre la resta de països de residència cal destacar els creixements anuals dels turistes procedents d'Irlanda (2.488,8%), els Estats Units (2.015,2%) i els Països Nòrdics (719,4%).

Els principals països emissors pel que fa al nivell de despesa al maig són el Regne Unit (amb el 21,6% del total), Alemanya (13,5%) i França (8,8%).

La despesa dels turistes residents al Regne Unit augmenta un 2.858,4% en taxa anual, la dels d'Alemanya un 201,1% i la dels de França un 227,7%.

Durant els cinc primers mesos de l'any, la despesa dels turistes internacionals s'ha multiplicat gairebé per vuit (+690%) respecte al mateix període del 2021 i ha arribat als 26.776 milions d'euros. Entre el gener i el maig, el nombre de turistes internacionals arribats a Espanya va superar els 22,7 milions, un 609,3% més que els cinc primers mesos de l'any passat.

Els principals països emissors en els cinc primers mesos del 2022 són el Regne Unit (amb gairebé 4,7 milions de turistes i un augment anual del 3.424,2%), Alemanya (amb més de 3,2 milions, i un increment del 381, 0%) i França (amb gairebé 3,1 milions, un 312,7% més).

COMUNITATS AUTÒNOMES DE DESTINACIÓ



Illes Balears va ser la primera destinació principal dels turistes al maig, amb el 23,4% del total. El segueixen Catalunya (21%) i Andalusia (14,9%).

A les Illes Balears hi van arribar més d'1,6 milions de turistes, un 328,1% més que el maig del 2021. Els principals països de residència dels turistes d'aquesta comunitat són Alemanya (amb el 33,2% del total) i Regne Unit (29,4%).

La tercera comunitat de destinació principal per nombre de turistes és Andalusia, amb un milió de turistes i un augment anual del 523,6%. El Regne Unit va ser el principal país d'origen (amb 27,8% del total), seguit de França (10,8%).

A la resta de comunitats el nombre de turistes es va incrementar un 555,3% a la Comunitat de Madrid, un 459,2% a la Comunitat Valenciana i un 447,4% a les Canàries.

A l'acumulat dels cinc primers mesos del 2021 les comunitats que més turistes van rebre són Canàries (amb 4,8 milions i un augment del 810,4% respecte al mateix període del 2021), Catalunya (amb 4,4 milions i un increment del 673,2%) i Andalusia (amb 3,3 milions, un 772,0% més).

Pel que fa a la despesa, les comunitats autònomes de destinació principal amb més pes en la despesa dels turistes al maig van ser les Illes Balears (amb el 22,6% del total), Catalunya (18,5%) i les Canàries (15,3%) ).

La despesa dels turistes va augmentar un 360% en taxa anual a les Illes Balears, un 602,9% a Catalunya i un 447,5% a les Canàries. La resta de comunitats de destinació principal dels turistes presenten taxes anuals de variació positives.

En els cinc primers mesos del 2022 les comunitats de destinació principal amb més despesa acumulada són les Canàries (amb el 25,8% del total), Catalunya (16,4%) i Andalusia (13,9%).

ARRIBADA I ALLOTJAMENT



La via aeroportuària és la que va servir d'entrada al nombre més gran de turistes al maig, amb prop de 6,1 milions, fet que suposa un augment anual del 519,6%. Per ferrocarril van arribar un 71,3% més de turistes, per carretera un 117,3% i per port un 1.897,4% més.

El nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat com a mode d'allotjament principal al maig va augmentar el 496,4% en taxa anual. Dins aquest tipus, l'allotjament hoteler va créixer un 544,8% i l'habitatge de lloguer un 277,6%.

Per part seva, l'allotjament de no mercat ha augmentat un 167,7%. Els turistes allotjats en vivenda de familiars o amics pugen un 240,0% i els allotjats en vivenda en propietat un 112,6%.

El 68,9% de la despesa total al maig la van fer turistes que van pernoctar en allotjaments hotelers, amb un augment anual del 630,3%. Per part seva, la despesa en allotjaments de no mercat creix un 195%.

La despesa dels turistes que no viatgen amb paquet turístic (que representa el 74,3% del total) va pujar el 393,4% en taxa anual. El dels que contracten paquet turístic va augmentar un 998,7%. Al maig 5,2 milions de turistes van viatjar sense paquet turístic, fet que suposa un augment anual del 334,3%. Amb paquet turístic van arribar gairebé 1,8 milions, un 974,2% més.

L'Oci, esbarjo i vacances és el motiu principal del viatge a Espanya per a 5,9 milions de turistes al maig, fet que suposa un augment anual del 487,5%. Els turistes que van visitar Espanya per lleure generen el 84,5% de la despesa total (amb un desemborsament un 574,4% més gran que el maig del 2021).