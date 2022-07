Juan Urquijo va morir en una clínica de Madrid després d'una llarga malaltia/ @Mediaset

Juan Urquijo de la Serra era el fill menor dels marquesos d'Urquijo, l'assassinat del qual l'1 d'agost de 1980 mentre dormien a casa seva al barri residencial de Somosaguas, a Madrid, va causar una gran commoció social a Espanya.

L'empresari residia des de fa anys a Panamà, on era president executiu de la junta directiva de l'agència de qualificació de riscos PCR (Pacific Credit Rating) i ha mort aquest dimarts als 63 anys a una clínica de Madrid a causa d'una llarga malaltia.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, MIM per l'American Graduate School of International Managment i Diplomat en Ciències Empresarials per ESADE, va exercir diverses tasques al món de la banca, des dels seus començaments al Banc Urquijo Hispano Americà, al Banc Urquijo ia Urquijo Leasing.

Al món empresarial, va ser director de companyies de primer ordre tant a Europa com a Amèrica com ADA, Edicions Agenda, Grup Mundial Forquilla, Banvivienda i Asseguradora Mundial, entre d'altres.