Targeta T-Mobilitat. Foto. Europapress

La T-Mobilitat ha ampliat aquest dimarts 5 de juliol el seu àmbit d'actuació a les 35 estacions de Rodalies dins les corones 2 i 3 del Sistema Tarifari Integrat, segons ha informat un comunicat de Renfe.

De moment, el títol no servirà per a viatjar fora d'aquestes corones ni per als passatgers que facin transbordament a serveis de busos urbans o interurbans. En aquest sentit, Rodalies ha incorporat aquesta setmana dos punts d'atenció per a dur a terme qualsevol tràmit de la T-Mobilitat a Terrassa i Mataró.