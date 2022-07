La Reina Letizia va anar dilluns passat al lliurament dels premis Princesa de Girona/ @EP

La Reina Letizia ha donat positiu en Covid , tal i com han informat aquest dimarts fonts de Zarzuela. Tot i que la Reina presenta símptomes lleus, s'han suspès els actes que tenia previstos en agenda per al dimecres 7 de juliol. D'aquesta manera, queda cancel·lada una audiència amb els guanyadors de la beca transformant realitats de la fundació BBVA, així com una trobada amb representants de les entitats que han col·laborat a la campanya "Una joguina, una il·lusió".

I en funció de com evolucioni la situació, acudirà o no als premis Mariano de Cavia, que es celebraran el proper dijous 8 de juliol.

Letizia va acudir dilluns passat al lliurament dels premis Princesa de Girona juntament amb la resta de la Família Reial, encara que en aquell moment no s'apreciava cap símptoma de malaltia. Després de la cerimònia, la Reina i les seves filles van tornar a Madrid, mentre que Felip VI es va quedar a Barcelona, ja que aquest dimarts presidia el lliurament de despatxos a l'acadèmia de Talarn.

La Reina es va vacunar de Covid el passat 16 de juliol de 2020. De fet, va endarrerir la vacunació per fer-ho alhora que la Princesa d'Astúries , que havia de rebre la dosi per viatjar a Gal·les. Abans, el març del mateix any, la Reina va haver de mantenir quarantena i aïllament després d'haver coincidit amb Irene Montero, que va contreure Covid. Posteriorment, Letizia va exercir com a 'regent' durant la quarantena de Felip VI el novembre de 2020.