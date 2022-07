Yolanda Benito, directora general de CIEMAT, i Jorge Barredo, director general de Renovables, Nous Negocis i Innovació de Naturgy / Naturgy

Fundació Naturgy, juntament amb el Capítol Espanyol de Roma, ha organitzat aquest dimarts la jornada a "Els nous vectors tecnològics que formaran part del nostre futur" , en què han assenyalat que la innovació energètica i tecnològica és el camí per assolir els objectius de descarbonització i complir els ambiciosos objectius marcats pel PNIEC per al 2030.

En aquesta jornada hi han participat Yolanda Benito , directora general del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), i Jorge Barredo , director general de Renovables, Nous Negocis i Innovació de Naturgy. Els dos experts van fer un repàs de l'evolució de les energies renovables a Espanya i van abordar com la guerra d'Ucraïna ha accelerat la necessitat d'un sistema energètic independent a Europa.

Per aconseguir aquest objectiu, els experts han remarcat la necessitat d'una major eficiència i agilitat en els tràmits i els processos administratius i governamentals, a més de la implantació de mesures que permetin una transició amb seguretat jurídica i transparent.

“Cal ser més ambiciosos des de l'administració i apostar per una innovació creixent, que defineixi estratègies sostenibles i faci atractiu per a les empreses privades invertir en energies renovables”, assenyalava Yolanda Benito, i va afegir que “cal posar en balanç la competitivitat i els preus per fer una transició justa i sostenible”.

Per la seva banda, Jorge Barredo comentava que “fa uns anys ens semblava una mica lluny parlar d' energies com l'hidrogen , però ara és un tema d'actualitat. Ens trobem en un moment de canvi de fesomia del mercat on la innovació juga un paper molt important”.

El director general de Naturgy va comentar que l'empresa ja compta amb 1,9 TW/h de plantes de biometà i va sol·licitar més impuls per fomentar la seva presència a Espanya.

Yolanda Benito ha volgut destacar la tasca de CIEMAT , ja que "estudia com dissociar la producció dʻenergia de la producció dʻenergies contaminants. Per això, treballem fonamentalment en el desenvolupament de models sostenibles dʻenergia".

FUNDACIÓ NATURGY I EL CLUB DE ROMA

María Eugenia Coronado , la directora general de la Fundació Naturgy, va ser l'encarregada d'inaugurar la jornada, i va explicar que “la innovació i el desenvolupament tecnològic són vectors claus per assolir els objectius de sostenibilitat del nostre planeta”.

Per contra, l'encarregat de finalitzar la webinar va ser José Manuel Móran , vicepresident del Capítol Espanyol del Club de Roma. Va concloure explicant que “estem en un moment de grans reptes. La guerra ho ha accelerat tot i ha posat en evidència que la Unió Europea ha de buscar un model energètic coherent. A les darreres dècades hem aconseguit avenços que semblaven impossibles i ara necessitem impulsar la resolució de problemes organitzatius promovent la rapidesa dels processos”.

La jornada d'aquest dimarts és la sisena que s'ha dut a terme en relació amb l' energia, el medi ambient i la sostenibilitat , organitzats per la Fundació Naturgy al costat del Capítol Espanyol de Club de Roma.

La Fundació Naturgy proposa debats sobre les noves tecnologies i la transició energètica amb l'objectiu de promoure l'ús racional dels recursos energètics i de fomentar un desenvolupament sostenible.

El Capítol Espanyol del Club de Roma, per la seva banda, és l'associació espanyola de l'organització mundial The Club of Rome, el grup global d'experts i centre d'innovació i iniciativa mundial. Els seus debats estan centrats en la cerca de solucions i alternatives a les economies i modes de vida previs a la presa de consciència dels riscos que comporta l'escalfament global.