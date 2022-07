Movistar amplia la seva cobertura 5G a l'època estival / Europa Press

Movistar ha reforçat la cobertura 5G a 92 municipis de Catalunya, i en 312 a tot Espanya, tant per a zones d'interior com per a zones costaneres, totes dues amb una gran afluència en èpoques estivals.

Pel que fa a les zones interiors de Catalunya, Movistar ofereix cobertura 5G a més de 40 municipis. Això la col·loca a la primera posició del podi, seguida per la Comunitat de Madrid i per València. Destaquen tant petites poblacions de menys de 1.000 habitants com, per exemple, Queralbs (Girona), Esterri d'Àneu (Lleida) o Guardiola de Berguedà (Barcelona) com en altres grans com Tortosa (Tarragona), Figueres (Girona), Vielha i Mijaran (Lleida) o Vilassar de Dalt (Barcelona).

Pel que fa a les zones costaneres, Movistar ha reforçat el 5G a 50 poblacions en què està previst que la seva afluència augmenti durant els mesos estivals. Catalunya torna a liderar les zones de platja on l'operadora ha realitzat un desplegament 5G més gran, seguida d'Andalusia amb 41 i el País Valencià amb 27.

Oferir cobertura a qualsevol zona és un dels objectius de Movistar, ja que actualment ho fa tant a petites localitats de platja com ara Pals i Begur (Girona), L'Ametlla de Mar (Tarragona) o Santa Sussana (Barcelona) com en altres molt més grans, de més de 10.000 habitants, com Cambrils i Salou (Tarragona), Sitges (Barcelona) o Lloret de Mar i Roses (Girona).

MÉS MILLORES DE MOVISTAR

Movistar també ha incorporat aquest any la banda de 700 MHz al seu desplegament després de rebre l'autorització del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per activar els equips ràdio (nodes) d'aquesta banda de freqüències el febrer passat.

Aquesta cobertura estival ja implica l'activació de més de 500 instal·lacions de 700 MHz a tot Espanya. Actualment, Movistar compta amb estacions base 5G que emeten a la freqüència de 700MHz a totes les comunitats autònomes. L'objectiu és acabar l'any amb 1.400 municipis amb 700 MHz i el 2023 arribar als 2.400.

Gràcies a aquesta empenta a la cobertura 5G, Movistar ja arriba al 82% de la població amb la instal·lació de nodes que cobreixen més de 38 milions d'habitants i 1.431 municipis d'Espanya. Tot això sense deixar de fixar-se com a objectiu el continu augment de cobertura per arribar al màxim de població.