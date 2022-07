Treballar a casa té avantatges i inconvenients. Foto: Cambra de Comerç

Catalunya segueix apostant pel teletreball. Si fa més de dos anys, en l'època de confinament, amb el coronavirus castigant-nos de forma implacable, aquest sistema va ser obligatori per mantenir l'activitat econòmica, aquesta opció s'ha mantingut.

Segons un estudi fet l'escola de negocis TBS durant el 2020, Catalunya va ocupar el segon lloc en el rànquing espanyol de treball en remot, per darrere de la Comunitat de Madrid, i va doblar el percentatge d'un 4,6% a un 12,6%. Això, a més, va significar un augment del 177% de persones que van haver de treballar des de casa.

Les dades de 2020. Foto: TBS

L'any passat, mentre de mica en mica anava baixant el tant per cent de professionals que teletreballaven, Catalunya va ser l'única zona de l'Estat Espanyol que el va mantenir (12.6%). L'estudi, doncs assegura que el treball en remot es va consolidar a nivell estructural. De fet, Catalunya va superar també les xifres de percentatge de la Unió Europea; mentre que a casa nostra s'enfilava fins a un 12.6%, el total del vell continent era del 12,3%.

El doctor Edgar Sánchez, expert en Comportament del Consumidor i Neuromàrqueting, considera que aquesta adopció del treball des de casa per la societat i les empreses és "fonamental per al desenvolupament i el progrés". Sánchez incideix que treballar en remot amplia el ventall d'opcions laborals que no existeixen en altres condicions, ja sigui per situacions personals, ubicació geogràfica o necessitats especials, com persones amb mobilitat reduïda. Aquesta forma de treballar, a més, facilita la conciliació familiar.

IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

L'estudi també detalla que el nombre de dones i homes que teletreballen és pràcticament idèntic.

Igualtat: no hi ha diferències entre la quantitat de dones i homes que teletreballen. Foto: TBS

De fet, el moment de major diferència percentual a favor dels homes és del segon trimestre de 2020, quan les dades mostren un 47,5% de teletreball femení contra un 52,5% masculí. El moment en el qual hi ha hagut un major tant per cent de dones teletreballant és el període comprès entre gener i març d'aquest 2022, amb un 52,1% contra un 47,9%.

La diferència entre homes i dones, doncs, mai ha superat els cinc punts percentuals.

Per últim, l'estudi també entra a detallar blocs per edat. Així, les persones entre 35 a 44 anys són les que més van teletreballar entre 2020 i 21, amb unes quantitats que oscil·laven entre el 28 i el 34% del total.