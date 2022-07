La sorra és una font denergia barata. Foto: Wikipedia

Generar energia és un dels grans objectius i de les obsessions per al futur. A més, volem que sigui neta i sostenible, per evitar l'actual dependència dels combustibles fòssils . En aquest sentit, és possible que a Finlàndia hagin trobat una solució. I és que científics d'aquest país escandinau han aconseguit construir i engegar la primera bateria que funciona amb sorra .