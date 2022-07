El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, amb el president del Comitè Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda, durant l'acte de presentació del nou acord /EuropaPress

El president de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, i el president Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, han signat aquest dijous el nou acord de patrocini entre les dues entitats, amb què l'entitat financera acompanyarà l'equip espanyol a tot el cicle paralímpic fins als Jocs de París 2024, sota el lema 'El compromís continua'.

Per Carballeda, aquesta firma "permet complir molts somnis" per a aquells esportistes que lluiten per acudir a la cita paralímpica.



"Si aquest reconeixement s'ha aconseguit és gràcies a bons companys de viatges, com CaixaBank. L'esport ajuda a identificar el món de la discapacitat i CaixaBank fa que cada dia, el nostre dia a dia, sigui més senzill. Nosaltres intentem mirar endavant , veure noves metes a anar-hi. Si això ho féssim tots, la societat seria millor", ha afirmat Miguel Carballeda.

En aquest sentit, Goirigolzarri ha destacat el nou programa 'Pròxim Repte: París', amb què "es dóna veu als inconformistes de l'esport" i així ajudar-los en el seu camí a París. "És necessari que tota la societat espanyola conegui i reconegui l'esforç, les gestes i el compromís de cadascun dels atletes que formeu part del CPE", ha precisat.

A l'acte de firma també hi ha estat present l'atleta paralímpica Sarai Gascón, que ha explicat que comptar amb entitats com CaixaBank els permet mantenir la motivació, constància i esforç en les seves metes. "Com podríem dedicar-nos a l'esport d'elit si no és amb l'ajuda de CaixaBank? Sou un pilar més de la nostra preparació, com ho són els fisioterapeutes, entrenadors o psicòlegs", ha assegurat. A més, ha recalcat que espera que els atletes "aconsegueixin el nombre més gran de medalles".

El primer compromís entre les dues entitats es remunta al 2019, com ha indicat el president de CaixaBank, quan l'objectiu eren els Jocs de Tòquio 2020. Carballeda ha afegit que aquest tipus de compromisos han fet que el Comitè Paralímpic Internacional reconegui Espanya com el segon país del món amb més suport a l´esport parlímpic.

Mitjançant aquest acord de patrocini, CaixaBank prossegueix amb la seva col·laboració activa amb el CPE, mitjançant el programa ADOP, proporcionant beques i altres serveis. Així, els esportistes podran tenir una preparació més professional, ja que el programa consta de formació tècnica, valoració del rendiment esportiu des de la investigació científica, aplicació de tecnologia per al seguiment i control de la seva evolució, així com de concentracions específiques i competicions nacionals i internacionals.

A més, a través de l'acord, l'entitat financera ha renovat la 'Targeta Paralímpics', amb un disseny personalitzat per a persones amb discapacitat que facilitarà l'ús de la mateixa, com una osca al costat dret per conèixer a través del tacte la posició de la targeta per a ús en caixers. A partir del quart trimestre del 2022, es podrà adquirir aquesta targeta amb tots els detalls inscrits en sistema braille.

A més, facilitarà una ajuda econòmica al CPE, a través de la cessió d'un percentatge de la facturació global i de la quota anual de les targetes, alhora que "consciencia la societat i dóna visibilitat a tot un col·lectiu", segons Goirigolzarri .

Entre els avantatges, ha apuntat que tots els usuaris de la modalitat de crèdit tindran una bonificació d'un 3% en totes les compres realitzades a estacions de servei Shell-Disa i un 2% a totes les compres realitzades en estacions de servei Galp .

A l'acte de firma també hi han estat presents altres esportistes paralímpics com Marta Arce (judo), que ha conduït l'acte; Loida Zabala (halterofília); Sergio Ibáñez (judo); María Delgado, José Ramón Cantero, José Antonio Mari i Iván Salguero (natació); Andrea Miguelez (triatló); Desirée Vila (atletisme) o Eduardo Uceda i Jorge Gutiérrez (atleta i guia).