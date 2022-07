A molts punts del planeta no tenen accés a una alimentació adequada: passen gana. / @EP

Les crisis, diuen, són cícliques, però en l'actualitat n'estem vivint un bon grapat: la de la Covid, la de subministraments, la dels combustibles, la de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia... Algunes d'aquestes tenen com a element comú la temporalitat, però n'hi ha una que s'arrossega des de fa temps i que cada cop afecta més gent: la fam. Dades de Nacions Unides indiquen que, l'any passat, 828 milions de persones van passar gana en tot el planeta. Si es té en compte que els càlculs són que la població de la Terra el 2021 era d'uns 7.800 milions de persones, això vol dir que més d'un 10% de les persones estaven en situació de desnutrició.

Nacions Unides va més enllà i explica que, d'ençà de l'arribada de la pandèmia del coronavirus, el març del 2020, l'augment de persones que passen fam ha crescut en 150 milions. De fet, el director del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides, David Beasley, ha dit que no pensaven que la situació arreu del planeta anés a empitjorar fins que va esclatar el conflicte bèl·lic a Ucraïna.

"El resultat (del conflicte) serà la desestabilització global, la fam i migracions massives (que ja han començat) en una escala sense precedents", ha avisat, dient que "hem d'actuar de forma immediata per evitar la catàstrofe que se'ns ve a sobre".

UNA CLASSIFICACIÓ QUE EXISTEIX DES DEL 2004

L'any 2004, l'Organització de Menjar i Agricultura de les Nacions Unides va establir la Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària com a eina per mesurar la fam arreu del món. Aquest rànquing es comprèn en una escala que va de la fase 1 (gens o mínima inseguretat alimentària) a la fase 5 (catàstrofe o fam).

Les categories intermitges contemplen moments com seguretat alimentària límit, crisi aguda d'aliments i mitjans de subsistència i emergència humanitària.

LA FEINA DEL BANC DELS ALIMENTS ÉS CLAU

Quan es pensa en gent que passa gana, solem relacionar-ho amb persones que viuen en països de continents com Àfrica i Àsia. I la majoria de casos i d'estats afectats són en aquests estats, però això no vol dir que molt a prop, a casa nostra, no hi hagi casos de gent que també té dificultats per tenir una alimentació com cal.

La feina del Banc dels Aliments és bàsica a Catalunya. Foto: Banc dels Aliments

Aquestes persones, de forma sistemàtica, han de recórrer a entitats com Càritas i el Banc dels Aliments, entre altres, per omplir el rebost. Consultat per Catalunya Press, des del Banc dels Aliments expliquen que el 2021 van atendre 254.000 persones en el conjunt de Catalunya i que el 6,2% de la gent que viu en el territori està "en risc de privació material severa". L'entitat també té dades de la situació a Espanya, on prop del 7% de la població està en risc de privació material severa, tot i que la xifra més preocupant és que, asseguren, "el 26% de la població està en risc de pobresa".

Una de les grans accions del Banc dels Aliments és el Gran Recapte, que any rere any fa una crida a la solidaritat de la gent i que serveix per recollir aliments de primera necessitat. Se sol fer a la tardor, durant dos dies, quan l'entitat porta contenidors a la porta de molts supermercats, i gràcies a la feina dels seus voluntaris aconsegueix tones de menjar.

Les xifres del Banc dels Aliments a Catalunya del 2021. Foto: Banc dels Aliments

Pots consultar l'informe del 2021 que ha publicat el Banc dels Aliments aquí.