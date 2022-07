Automòbils Betran

Els treballadors d'Automòbils Bertran de Granollers (Barcelona) han anunciat mobilitzacions "imminents" i la presentació d'al·legacions contra l'oferta de Grup Maas per adjudicar-se la unitat productiva corresponent a quatre mercantils del grup en concurs voluntari de creditors.

Arran d'aquesta situació, representants de la plantilla, constituïda per 90 treballadors, critiquen l'"incompliment" per part del grup de les promeses de no prendre decisions respecte als llocs de treball, informen els advocats de Col·lectiu Ronda, assessors de la plantilla, en un comunicat aquest divendres.

El despatx ha anunciat la presentació d'un escrit d'al·legacions dins el termini atorgat pel jutjat mercantil que s'oposa a l'anunci del Grup Maas d'acomiadar un terç de la plantilla en cas de completar l'adquisició de l'empresa vallesana.