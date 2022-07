La Plataforma Víctimes Bertrán i Oriola ha convocat una manifestació davant de la Fiscalia Superior de Catalunya per mostrar el seu descontentament davant la decisió de la justícia d'arxivar el 89% de les deligències per morts. Moviment de Residèncias de Catalunya ha encapçalat la lluita per “reclamar justícia per a les famílies i persones dependents mortes en residències i les que no han mort, però que han patit una de les més grans aberracions ocorregudes en aquest país”.

La concentració, convocada per Plataforma Víctimes bertrán i Oriola , per seguir reclamant justícia per “ morts per desatenció ”, “ negació de sanitat pública ”, “ desnutrició-deshidratació ”, està programada per al proper dia 14 de juliol a les 12:00h les portes de la Fiscalia Superior de Catalunya.

Des que es van conèixer els diferents casos que van denunciar diverses plataformes, Moviment de Residències de Catalunya ha exigit “ responsabilitats a alts càrrecs, polítics, adreces de residències davant de tot el dolor causat des de fa molts anys ” i especialment des de l'inici de la pandèmia. I, finalment, exigeixen “que tant residències com Sad han de ser públics amb el 100% de la gestió pública”.

La Plataforma víctimes Bertrán i Oriola va afirmar en declaracions a Catalunyapress que “el Moviment de Residències aconsegueix reunir familiars i treballadors, treballant units per i per canviar el model actual de Residències i Sad .

Altres associacions com Plataforma SADC , per la seva banda, va apuntar fa un any a la presentació del Moviment de Residències de Catalunya a la Plaça del Mercat de la Barceloneta, que seguiran "reivindicant la gestió pública del Servei d'Atenció Domiciliària per coherència i convicció social" i consideren que "s'haurien de demanar responsabilitats en referència als greus fets esdevinguts durant la pandèmia".

A més, Afectados BB Serveis , van insistir que "hi ha hagut milers de morts en residències", per la qual cosa seguiran en la lluita.