Una mare llença aigua al seu fill, pel cap, a la font de la plaça Verge dels Reis a Sevilla/ @EP

Aquest cap de setmana s'espera un gran augment de les temperatures en la major part del país. La península s'acosta a la segona onada de calor de l'estiu, iniciada per les illes Canàries el mes de juny. Tal com ha assenyalat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l'onada de calor arrencarà a Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Aragó, Catalunya i Canàries. Ho farà aquest mateix dissabte i durarà, almenys, fins al dimecres, encara que podrà perdurar fins al divendres.



A Barcelona, aquest dissabte hi haurà una temperatura mínima de 23° i una màxima de 30°. El diumenge les temperatures oscil·laran entre els 22° i 31°, dilluns entre els 23° i 30°, dimarts entre els 23° i 31°, i dimecres entre els 23° i 33°."Les altes pressions s'imposaran en el nostre territori, donant lloc a un divendres i un cap de setmana amb ambient assolellat i temperat o fins i tot càlid. I és que els termòmetres aconseguiran valors alts per a l'època en l'oest de la península", ha afirmat Rubén del Campo, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).



No obstant això, l'ascens de les temperatures augmentarà al llarg del cap de setmana. El dissabte, 9 de juliol, s'espera que els valors pugin en gran part del país, de manera més acusada en la meitat nord peninsular i Canàries. És probable que, igual que el divendres, se superin els 40 graus en punts del quadrant suroccidental; i els 35 graus en gran part de l'arxipèlag canari, especialment en zones de l'interior. Per al diumenge dia 10, està previst que se superin els 35 graus en bona part de l'interior peninsular i a Balears, i els 40grados en el sud de Galícia, l'altiplà nord, zona centro i en la meitat sud peninsular. A les valls del Tajo, Guadiana i Guadalquivir es rondaran o se superaran els 40 graus, amb fins a 43 graus a Badajoz, la qual cosa implicaria la presència de "nits tropicals en l'àrea mediterrània", segons del Campo.



L'única excepció seria la costa sud-est de la península, on la temperatura no canviarà massa. D'altra banda, hi haurà períodes de nuvolositat i pluges al Cantàbric, Alt Ebre i els Pirineus. De la mateixa manera, durant el cap de setmana el cel estarà pràcticament buidat, però hi haurà nuvolositat en alguns punts dels Pirineus i el nord de Catalunya, amb pluges aïllades. No obstant això, ja s'han enviat avisos per altes temperatures a Madrid, Extremadura, vall del Guadiana i vall del Guadalquivir. L'est, sud i oest de Gran Canària també estan en alerta taronja per valors superiors a 37 graus.



Aquesta onada de calor seria la segona de l'estiu, amb la novetat que s'inclouen les Illes Canàries. A més, serà la tercera més primerenca des del 5 de juliol de 2013. És a dir, fa 9 anys que no tenim una onada de calor tan primerenca al juliol i l'anterior a aquesta seria fa ja quatre dècades.



Des de la Aemet s'ha assenyalat la necessitat de protegir-se aquest cap de setmana de la radiació solar, doncs es tracta d'una veritable onada de calor. Les condicions que ha de complir aquest fenomen per a la seva denominació és la durada d'aquest durant almenys tres dies consecutius, en els quals un mínim del 10% de les estacions considerades per l'AEMET registrin màximes per sobre del percentil del 95% de la seva sèrie de temperatures màximes durant els mesos de juliol i agost.



I per a la setmana vinent, a la resta de la península el temps seguirà en la mateixa línia. Dilluns i dimarts hi haurà un cel nuvolós, però les temperatures continuaran pujant en tot el país. De fet, Lanzarote, Fuerteventura i el sud de Gran Canària poden superar els 34 graus. Probablement les zones menys afectades són les del terç sud-est de la Península i Balears.