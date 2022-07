Remullades per una bona causa: investigar l'esclerosi. Foto: Aj. de Sant Cugat

Un total de 100.000 persones s'han llançat aquest diumenge a 550 piscines de diversos punts de Catalunya adherides a la 29a edició de l'esdeveniment 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple', organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple (Fem).

L'acte principal s'ha celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB), i també s'ha obert una donació virtual a la web de l'esdeveniment amb què s'esperen recaptar uns 300.000 euros, que es destinaran a la investigació ia l'acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple.

Han participat a l'acte personalitats com la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà; el conseller dEconomia i Hisenda, Jaume Giró, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

En declaracions a la premsa, Vilagrà ha destacat que el Govern de la Generalitat vol "que se sensibilitzi encara més sobre aquesta malaltia que afecta més de 9.000 persones".



Giró ha considerat que "hi ha tradicions que s'han de conservar i aquesta n'és, sens dubte, una" i ha agraït a l'organització donar visibilitat a les persones que viuen en silenci amb aquesta malaltia, en les seves paraules.

Argimon ha destacat la col·laboració entre el Govern, Fem i els centres com l'Hospital Vall d'Hebron que permeten “impulsar molt la investigació que és el que al final aconseguirà millors tractaments i una millor qualitat de vida per a tots els afectats per l'esclerosi múltiple .

La directora executiva de la Fem, Rosa Masriera, en declaracions a Europa Press, ha celebrat que aquest és el primer any des que va començar la pandèmia que s'ha pogut dur a terme la iniciativa "amb normalitat", i ha lamentat que la pandèmia ha deixat seqüeles tant psicològiques com físiques als pacients amb esclerosi múltiple.

La iniciativa també ha comptat amb la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; l'actor Joel Joan; la cuinera Ada Parellada; el president de Liderem, Tomàs Güell; el campió d´Espanya d´aquatló, Xavier Garcia Tort, i el nedador olímpic i vicepresident del Club Natació Terrassa, Albert Puig.

La calor que, des de fa setmanes, patim convida a un bany, a la dutxa, la piscina o la platja. Aquest cap de setmana, però, les remullades a les piscines poden (i han de) tenir un caràcter solidari; i és que el diumenge 10 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà, un any més, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, una cita que té un doble propòsit: acompanyar les persones que pateixen aquesta malaltia i destinar fons a la recerca.

Aquesta és una cita habitual de l'estiu a centenars de piscines de tot Catalunya (pots consultar el llistat sencer de les que hi participen i buscar les del teu municipi en aquest enllaç) i any rere any ha servit per sensibilitzar i visibilitzar la malaltia i les persones que la pateixen i per aconseguir diners, bàsic per a la investigació.

La FEM ha preparat un vídeo promocional de cara a l'edició d'enguany, de la mateixa manera que ha triat una sirena com a imatge principal en aquest 2022.

Aquest any s'han marcat com a objectiu recaptar 300.000 euros, i han posat un comptador a la home de la seva pàgina web. A banda dels donatius que es puguin fer a les piscines (algunes d'elles permeten l'entrada gratuïta, però d'altres no), al portal de la FEM es poden fer aportacions solidàries i també comprar productes.

De la mateixa manera, diferents col·lectius i empreses han posat en marxa reptes per tal d'ajudar la campanya amb donatius abans que se arribi el dia. El Centre Neurorehabilitador Miquel Martí i Pol i les Tintoreres de Llançà, entre altres, són alguns dels col·lectius que no volen deixar escapar la possibilitat de participar a la cita.

QUÈ ÉS L'ESCLEROSI MÚLTIPLE I DE QUINS TIPUS HI HA?

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia autoimmune que afecta el cervell i la medul·la espinal (sistema nerviós central). Afecta entre dues i tres vegades més les dones que els homes i és la principal causa de discapacitat en els joves, després dels accidents de trànsit.

La FEM explica que hi ha diverses tipologies:

-L'esclerosi múltiple remitent-recurrent és el tipus d’esclerosi múltiple majoritari. Els símptomes després d’un brot disminueixen o desapareixen espontàniament en un període que pot durar de dies a mesos. Els símptomes variaran d’un episodi a un altre segons la zona del sistema nerviós central afectada

-L'esclerosi múltiple primària progressiva es caracteritza perquè l’aparició dels símptomes es produeix de forma progressiva. Especialment, els relacionats amb l’habilitat de caminar i la força motora. L’esclerosi múltiple primària progressiva té la mateixa incidència en homes que en dones.

-L'esclerosi múltiple secundària progressiva afecta un 25% de les persones que tenen esclerosi múltiple remitent-recurrent evolucionen amb un empitjorament neurològic progressiu que deriva amb els anys.

-L’esclerosi múltiple progressiva recurrent és el tipus menys comú. Només un 3% de les persones amb EM tenen el tipus progressiva recurrent. Aquest tipus d’esclerosi múltiple es caracteritza per una progressió constant de la malaltia, sense remissions.