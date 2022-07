Remullades per una bona causa: investigar l'esclerosi. Foto: Aj. de Sant Cugat

La calor que, des de fa setmanes, patim convida a un bany, a la dutxa, la piscina o la platja. Aquest cap de setmana, però, les remullades a les piscines poden (i han de) tenir un caràcter solidari; i és que el diumenge 10 de juliol la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà, un any més, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, una cita que té un doble propòsit: acompanyar les persones que pateixen aquesta malaltia i destinar fons a la recerca.

Aquesta és una cita habitual de l'estiu a centenars de piscines de tot Catalunya (pots consultar el llistat sencer de les que hi participen i buscar les del teu municipi en aquest enllaç) i any rere any ha servit per sensibilitzar i visibilitzar la malaltia i les persones que la pateixen i per aconseguir diners, bàsic per a la investigació.

La FEM ha preparat un vídeo promocional de cara a l'edició d'enguany, de la mateixa manera que ha triat una sirena com a imatge principal en aquest 2022.

Aquest any s'han marcat com a objectiu recaptar 300.000 euros, i han posat un comptador a la home de la seva pàgina web. A banda dels donatius que es puguin fer a les piscines (algunes d'elles permeten l'entrada gratuïta, però d'altres no), al portal de la FEM es poden fer aportacions solidàries i també comprar productes.

De la mateixa manera, diferents col·lectius i empreses han posat en marxa reptes per tal d'ajudar la campanya amb donatius abans que se arribi el dia. El Centre Neurorehabilitador Miquel Martí i Pol i les Tintoreres de Llançà, entre altres, són alguns dels col·lectius que no volen deixar escapar la possibilitat de participar a la cita.

QUÈ ÉS L'ESCLEROSI MÚLTIPLE I DE QUINS TIPUS HI HA?

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia autoimmune que afecta el cervell i la medul·la espinal (sistema nerviós central). Afecta entre dues i tres vegades més les dones que els homes i és la principal causa de discapacitat en els joves, després dels accidents de trànsit.

La FEM explica que hi ha diverses tipologies:

-L'esclerosi múltiple remitent-recurrent és el tipus d’esclerosi múltiple majoritari. Els símptomes després d’un brot disminueixen o desapareixen espontàniament en un període que pot durar de dies a mesos. Els símptomes variaran d’un episodi a un altre segons la zona del sistema nerviós central afectada

-L'esclerosi múltiple primària progressiva es caracteritza perquè l’aparició dels símptomes es produeix de forma progressiva. Especialment, els relacionats amb l’habilitat de caminar i la força motora. L’esclerosi múltiple primària progressiva té la mateixa incidència en homes que en dones.

-L'esclerosi múltiple secundària progressiva afecta un 25% de les persones que tenen esclerosi múltiple remitent-recurrent evolucionen amb un empitjorament neurològic progressiu que deriva amb els anys.

-L’esclerosi múltiple progressiva recurrent és el tipus menys comú. Només un 3% de les persones amb EM tenen el tipus progressiva recurrent. Aquest tipus d’esclerosi múltiple es caracteritza per una progressió constant de la malaltia, sense remissions.