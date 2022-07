Discapacitat 36870 1

La contractació de persones amb discapacitat s'ha incrementat un 32 per cent el 2022 i ha superat un 13 per cent generat en temps prepandèmia, unes xifres que es deuen, en part, a la implementació de noves tecnologies que fomenten la inclusió a l'àmbit laboral .

Per celebrar el Dia Internacional de les Tecnologies Apropiades el proper 15 de juliol, la Fundació Adecco, de la mà de Keysight Technologies Sales Spain, ha presentat la 11a edició de l'informe Tecnologia i Discapacitat.

S'hi analitza l'impacte de les noves tecnologies en la inclusió de les persones amb discapacitat i cerca conèixer la percepció de les persones amb discapacitat sobre l'impacte de la revolució tecnològica.

Per dur a terme aquest informe s'ha realitzat una enquesta en què han participat homes i dones amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys que pateixen alguna discapacitat física o mental.

Per començar, aquest estudi subratlla que la pandèmia ha tingut un fort impacte en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, ja que ha minvat el poder adquisitiu i les relacions socials.

Tot i això, aquesta situació sanitària ha comportat un procés de tecnologització sobtada i ha consolidat l'economia digital, obrint noves oportunitats per a la seva inclusió laboral a mitjà termini.

Segons les darreres dades registrades per aquesta fundació, després de l'enfonsament de la contractació de les persones amb discapacitat el 2020 en un 25 per cent, la recuperació durant 2020 es va materialitzar en el creixement en un 32 per cent de la contractació de treballadors amb alguna discapacitat .

MÉS DE 15 ANYS PER ACONSEGUIR LA INCLUSIÓ REAL

Tot i que gran part dels enquestats troben beneficiosa la introducció d'aquestes tecnologies en l'àmbit social, a parer seu encara queden anys perquè aquest procés dels seus resultats i demostri aquesta integració en l'àmbit del treball.

Tant és així que un 41% dels enquestats creu que la seva plena ocupació s'assolirà el 2040 gràcies a la integració de tecnologies adaptades, el potencial de la robotització per acabar amb certes barreres o la consolidació del teletreball.

Per contra, un 11,9% valora que la tecnologia mai no tindrà capacitat per si mateixa per aconseguir la plena inclusió laboral de les persones amb discapacitat, ja que creuen que la mentalitat social és un factor que influeix directament.

En aquest informe s'apunta que deixar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat en mans de la digitalització és deficitari, ja que cal una tasca de sensibilització complementària al desenvolupament tecnològic.

En aquest aspecte, és important destacar que la participació de les persones amb discapacitat al mercat laboral és encara exigua, amb un 34 per cent d'ocupabilitat. Això determina que el 65,7% de les persones que tenen edat laboral no té feina ni la busca, moltes vegades perquè no tenen recursos per aportar el seu talent i capacitats.

En relació amb això, el director general de la Fundació Adecco considera que “les noves tecnologies són grans aliades per facilitar-ne l'accés a l'ocupació. digitals per connectar amb la demandes de les empreses".

MILLORES A LA QUALITAT DE VIDA

Una altra de les dades que desprèn aquest informe és que el 91,8% dels enquestats considera que la revolució tecnològica ha millorat la seva qualitat de vida global.

Això es pot veure, per exemple, en el paper que han tingut les xarxes socials, ja que un 75% assegura que les noves tecnologies i les xarxes socials virtuals han aconseguit generar un teixit social més gran al voltant de la discapacitat.

De fet, un 48% utilitza diferents adaptacions tecnològiques per sortejar barreres i/o audiovisuals, ja sigui amb ratolins virtuals, teclats amb cobertor, impressores braille o zooms augmentatius. A més, un 27% utilitza productes tecnològics de suport diàriament.

A més, mentre el 91,8% creu que els avenços en aquest àmbit poden afavorir la inclusió, un 8,2% considera que la tecnologia no respon com una aliada en el procés d'inclusió i que no millora la qualitat de vida de persones amb discapacitat, sinó que accentua la bretxa de desigualtat.

Part d'aquests enquestats declara trobar barreres per al maneig de les noves tecnologies per ús complex o per problemes d'accessibilitat: un 44% comenta que li sembla difícil utilitzar-les i un 32% troba problemes d'accessibilitat. Això és perquè no poden manejar certs dispositius a causa de la manca d'adaptacions per a la seva discapacitat.

EL TELETREBALL COM A ACCELERADOR DE LA INCLUSIÓ

En els darrers mesos, especialment des de l'esclat de la pandèmia, el teletreball s'ha convertit en una de les alternatives escollides per gran part de les empreses.

Per aquest motiu i per fer aquest informe, la Fundació Adecco ha volgut conèixer què opinen les persones amb discapacitat del teletreball.

En aquest cas, aquells que pateixen una discapacitat física han preferit treballar en remot (un 70% dels enquestats), igual que les persones que tenen alguna discapacitat mental (46%).

En menor mesura ho prefereixen les persones amb discapacitat sensorial (46%) i amb discapacitat intel·lectual (25%). Tot i això, si es tenen en compte totes les discapacitats, un 46% de persones prefereixen teletreballar, enfront del 34% que elegiria el treball presencial.

Només un 20% es decanta per una combinació de les dues fórmules, és a dir, per una modalitat de treball híbrid, que s'ha instaurat a moltes empreses arran de la pandèmia.