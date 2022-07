Avís groc a Girona i Lleida per altes temperatures | @ep

L'onada de calor posa aquest diumenge en risc (groc) o risc important (taronja) prop de 30 províncies espanyoles, amb temperatures de fins a 43 graus, segons l'última predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A Andalusia, les províncies de Còrdova, Huelva, Jaén i Sevilla estaran en risc important per altes temperatures, que posarà en alerta, menor, Granada i Cadis . Aquesta darrera província presentarà també risc (groc) per fenòmens costaners.

Les províncies d' Àvila, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora, a Castella i Lleó, i Saragossa, a Aragó, estaran també en risc (groc) per les elevades temperatures, mentre a Castella-la Manxa passarà el mateix a Albacete, Ciudad Real, Conca i Guadalajara. L'alerta s'elevarà a taronja a Toledo .

També serà taronja a les províncies extremenyes de Badajoz i Càceres , així com a Ourense , a Galícia , on la Corunya, Lugo i Pontevedra estaran en risc (groc) també per les altes temperatures. Girona i Lleida, a Catalunya, i Madrid i la Rioja també presentaran avís (groc) per l'onada de calor.

En general, les temperatures màximes pujaran amb claredat a les Canàries , nord de Lugo i oest d' Astúries , però baixaran al litoral oest de Galícia, d'acord amb l' Aemet .

Així mateix, superaran els 40 graus al Tajo , Guadiana extremeny, vall del Guadalquivir , interior de Huelva i probablement també en punts de Canàries . La temperatura màxima, de 43 graus, s'assolirà a Badajoz . S'espera que les temperatures elevades es mantinguin fins divendres que ve.

A més, les mínimes pujaran a les Canàries ia l'interior de la meitat nord peninsular. Hi haurà pocs canvis a la resta, amb predomini dels ascensos.



En general aquest diumenge predominaran els cels clars i el temps sec a tot el país, excepte per núvols alts al nord-oest peninsular, alguns núvols d'evolució a les muntanyes del centre i sud, i als Pirineus , i intervals ennuvolats de tipus mitjà i alt a Canàries , on també hi haurà calima.

Al llarg del dia podrien formar-se, a més, boires costaneres a Galícia , sense descartar-les també a l'entorn d' Alborán i l' Estret , on es presentarà vent de llevant fort.

Igualment, s'esperen intervals de vent fort de l'est o nord-est a l'extrem nord de Galícia , vent de l'est al Cantàbric occidental i de component nord a l' Empordà , Menorca , altiplà Nord i Canàries .