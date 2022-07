Quines són les destinacions més barates per als viatges de l'Imserso el 2023? | @ep

Hi ha obertes més de 816.000 places per a les persones que decideixin gaudir dels viatges que ofereix l' Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso), segons ha informat el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Aquest programa dissenyat per als jubilats espanyols, així com els pensionistes de viduïtat amb cinquanta-cinc anys o més, els pensionistes de la Seguretat Social més grans de 60 anys i qualsevol dels seus beneficiaris o assegurats que superi els 65 anys. I una de les preguntes que més es fan els interessats és sobre quines destinacions seran les més barates i les més cares per a la temporada 2022-2023.

Cal destacar que als torns de Nadal i Cap d'Any, tal com ha explicat La Informació , cada dinar del 25 de desembre i l'1 de gener costarà un suplement extra de 20 euros per persona, igual que el sopar de gala del 24 i el 31 de desembre. També és important conèixer l'opció de reduir els preus vigents que tenen els beneficiaris els recursos econòmics dels quals siguin iguals o inferiors a la quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social.

Per a la Zona Costera Peninsular, que inclou recorreguts per Andalusia, Catalunya, Múrcia i la Comunitat Valenciana , hi haurà torns de 10 nits i 9 dies que costaran 269,83 euros amb transport amb transport i 235,95 euros sense, i torns de 8 dies i 7 nits que costen 212,96 euros amb transport i 196,02 euros sense.

Cost dels viatges de l'Imserso | BOE

Per a la Zona Costera Insular que recorri les Illes Balears , hi haurà torns de 10 dies i 9 nits que costaran 308,37 euros amb transport i 236,07 euros sense, i torns de 8 dies i 7 nits que costen 248,96 euros amb transport i 195,78 euros sense.

En canvi, el viatge per la Zona Costera Insular que es dirigeixi a les Canàries costarà 405,53 euros per passar 10 dies i 9 nits amb transport, l'opció més cara , i 235,95 euros sense. El torn de 8 dies i 7 nits costa 330,51 euros amb transport i 195,72 euros sense.

Finalment, apareix l'opció més barata: el paquet de turisme interior, que inclou circuits culturals de 6 dies i 5 nits per 272,71 euros; turisme de naturalesa de 5 dies i 4 nits per 266,81 euros; les capitals de província de 4 dies i 3 nits per 115,98 euros; i un viatge a Ceuta o Melilla durant 5 dies i 4 nits per 266,81 euros.