Funcionaris de presons catalanes fan una aturada de 20 minuts en protesta per les agressions | @ep

Funcionaris de presons han fet una aturada de 20 minuts aquest diumenge en protesta per les últimes agressions patides als centres penitenciaris de Catalunya , després que un treballador resultés ferit aquest dissabte al centre penitenciari Puig de les Basses.

Fonts de la Conselleria de Justícia de la Generalitat han explicat a Europa Press que les aturades no han suposat "cap afectació rellevant al servei".

Per part seva, fonts de l'associació de funcionaris de presons catalanes Marea Blava han detallat a Europa Press que les aturades s'han fet a la desena de centres que hi ha a Catalunya de forma "simbòlica" encara que sí que han causat cert alentiment en el funcionament habitual, i que ara valoren convocar més accions a partir del setembre.

L'agressió de dissabte va passar al matí quan l'intern, "alterat" perquè no trobava les sabatilles, va mossegar el funcionari, que va caure a terra, es va donar un cop al cap i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari, segons van explicar fonts de la Conselleria de Justícia.

Arran de l'incident, l'intern, que compleix condemna per dues causes d'atemptat contra l'autoritat i una tercera per saltar-se la condemna, va ingressar al Departament Especial de Règim Tancat (Dert) .