La fundació dels germans Gasol vol promoure hàbits saludables. Foto: Fundació Gasol

Si Pau Gasol i Marc Gasol et demanen que facis alguna cosa, segur que els fas cas . Per això, la fundació dels germans de Sant Boi ha fet pinya amb escoles i col·legis de tot Catalunya per promoure hàbits saludables. I és que l'entitat té com a lema Zero obesitat infantil , tota una declaració d'intencions, si bé és un repte complicat d'assolir .

Tot això forma part del projecte SISME , que vol “generar un moviment saludable en el conjunt de la comunitat educativa i potenciar hàbits de vida saludable entre els menors de 6 a 12 anys i les seves famílies”. S'aplica a 21 centres que són a la ciutat de Barcelona, mentre que la resta estan repartits en altres punts de Catalunya . En la seva lluita en aquest objectiu, els Gasol han trobat també el suport de la Fundació del Barça .

El curs 2021-22 ha estat el segon en què el projecte ha estat en marxa, vol ser un " terratrèmol saludable ", com explica el gran dels Gasol, que igual que el seu germà ha volgut que l'empremta que deixa vagi molt més enllà dels resultats esportius; en repetides ocasions ha manifestat que vol contribuir a la societat i ajudar la gent, en aquest cas als més joves.

L'exjugador i Ada Colau, en la visita a un dels centres on s'aplica el programa. Foto: Ai. de Barcelona

De fet, la situació sanitària derivada de la Covid-19 ha estat un dels factors que s'han tingut en compte a l'hora de dissenyar les activitats , amb consells i propostes que inclouen la creació de subgrups estables, l'optimització de recursos per limitar l'ús de material compartit i la implementació de mesures de prevenció com ara la màscara, el rentat habitual de mans, la distància de seguretat i la priorització d'activitats a l'aire lliure.

La intenció, d'escoles i de la Fundació, és donar continuïtat a aquesta iniciativa els cursos que vindran, ja que els resultats obtinguts i la millora de la qualitat de vida dels més petits conviden a fer-ho.