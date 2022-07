La calor sufocant continua a bona part d'Espanya. Foto: Europa Press

37 províncies espanyoles estaran aquest 11 de juliol en risc (groc) o risc important (taronja) per l'onada de calor, que deixarà temperatures de més de 40 graus, segons l'Agència Estatal de Metereologia (Aemet).

Barcelona, Girona i Lleida seran les tres demarcacions de Catalunya que estan en alerta taronja. L'única capital de província catalana on el rigor de la calor no serà tan alta és Tarragona.

Pràcticament tot el territori d'Andalusia notarà l'onada. Còrdova, Huelva, Sevilla i Jaén presentaran alertes importants per les elevades temperatures, mentre que a Cadis, Almeria i Granada també hi haurà risc però serà menor. Passarà el mateix en altres punts de la península, com les tres ciutats més grans d'Aragó (Saragossa, Osca i Terol), i Mallorca, a les Illes Balears.

Àvila, Zamora i Salamanca, a Castella i Lleó, també tindran avís important per l'onada de calor, mentre que Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria i Valladolid estaran també en risc, però en menor nivell.

A Castella-la Manxa, Toledo serà la província amb més risc de calor. En risc groc se situaran altres localitats d'aquesta comunitat, com ara Albacete, Ciudad Real, Conca i Guadalajara. Per part seva, Badajoz i Càceres, a Extremadura, també estaran en risc important, segons l'Aemet.

L'onada de calor també posarà en risc taronja Saragossa, Madrid i La Rioja, mentre que amb avís groc queden Navarra, Àlaba, La Rioja, València, Lugo i Ourense.

En general, les temperatures ascendiran a l'interior de la meitat nord peninsular, mentre baixaran a l'oest de Galícia ia les Canàries, i hi haurà pocs canvis a la resta. Les temperatures més altes s'assoliran a Badajoz, Càceres, Còrdova i Toledo, amb màximes superiors als 40 graus.