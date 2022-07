Foment de Treball i l'Associació de Propietaris de Catalunya han denunciat la situació. Foto: Europa Press

Endurir la legislació davant de les "ocupacions delinqüencials" o "de les màfies organitzades" i tenir un marc jurídic que permeti el desallotjament immediat dels habitatges ocupats en aquests casos. Aquestes són les peticions que han fet, en una roda de premsa l'11 de juliol, l'Associació de Propietaris de Catalunya i Foment del Treball des de la seu de la patronal, a Barcelona.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, juntament amb el seu homòleg de l'Associació de Propietaris, Sergi Llagostera, van comparèixer amb el membre de la Comissió Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, i la responsable de Relacions Institucionals de la patronal, Montse Surroca , per fer arribar les seves demandes a les administracions, davant d'una situació que consideren "alarma social". De fet, Sánchez Llibre ha xifrat l'augment de les ocupacions d'habitatges el 2021 en un 18%, fins a 13.389 casos a Espanya. Una gran part, el 42% (5.589 casos) es van donar a Catalunya.

TRIPLE REFORMA DE LA LLEI

De fet, el dirigent de la patronal ha explicitat el suport de Foment a la proposta en què ha treballat l'Associació de Propietaris i el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aquesta proposta s'articula en tres potes: la reforma de l'article 13 de la Llei d'enjudiciament criminal (per permetre els desallotjaments immediats), el canvi a la Llei del règim de bases locals (cosa que dóna força als ajuntaments per coordinar els cossos de seguretat) i, finalment, remodelacions a la Llei de propietat horitzontal (donant més força a les comunitats de propietaris que puguin veure's afectades).

Zegrí ha explicat que, ara mateix, tenen el suport del PDeCAT perquè les seves reivindicacions arribin al Congrés, mentre que Surroca, que va ser diputada a la cambra entre el 2008 i el 2015, ha demanat públicament a la resta de forces amb presència a l'hemicicle que donin suport a la proposició, assegurant que Foment vol parlar amb elles per assegurar-se que es converteix en una proposició de llei.

Un moment de la compareixença conjunta. Foto: Catalunya Press

MÀFIES ORGANITZADES



Tant l'Associació de Propietaris com la patronal creuen que aquestes ocupacions "s'estan convertint en un gran negoci per a les màfies organitzades" i han lamentat que Espanya no tingui una legislació "a l'alçada de països com els Països Baixos o el Regne Unit". Llagostera ha anat més enllà, dient que els propietaris se senten "greument perjudicats per l'abandó total i absolut de les administracions".

Igualment, el dirigent de l'Associació de Propietaris ha denunciat que les conseqüències "no les pateixen els grans propietaris", tot i que no ha pogut oferir dades sobre el percentatge d'ocupacions que afecta petits i mitjans propietaris o d'ocupacions en vivendes habituals.

QUE NINGÚ QUEDI DESEMPARAT

Tant l´Associació de Propietaris com Foment han admès que l'augment del cost de la vida (de l'habitatge, però també de productes diaris i de les factures) no ha anat acompanyat amb la pujada dels salaris i, per això, diuen que si una persona o família vulnerable rep una sentència per deixar el seu habitatge, no quedarà desemparada. "Ningú s'haurà d'anar a viure sota un pont. En qualsevol ordre de desnonament, el jutge avisa els serveis socials", ha assegurat Sánchez Llibre.

Propietaris i patronal també han fet una crida perquè les administracions incentivin la construcció de pisos socials i redactin i apliquin plans de xoc social. "Els governs sempre ens tindran al seu costat en les mesures que garanteixin la cohesió social", ha conclòs Sánchez Llibre.