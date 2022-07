El moment en què Estopa rep el seu reconeixement. Foto: Generalitat



Els germans de Cornellà, Estopa, van ser uns dels que han reivindicat una sanitat i una educació públiques i de qualitat en el seu discurs en nom de les 10 entitats guardonades durant la cerimònia de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022. David i Jose Muñoz també van dir que Catalunya ha de ser "solidària amb els més febles, oberta, igualitària, plural, mestissa i cosmopolita".

A la mateixa línia, durant la cerimònia celebrada l'11 de juliol al Teatre Monumental de Mataró, l'activista Fàtima Ahmed va assegurar que l'actual "repte de país" passa per treballar i reconèixer la diversitat en majúscules. Ahmed, premiada per la seva aportació a l'associacionisme català i la integració de col·lectius de dones, ha celebrat la paritat dels reconeixements, així com la territorialitat i la riquesa de tots els àmbits, referida a l'acadèmic, l'art, l'esport i l'agricultura, i ha instat a "sumar junts esforços per eradicar les desigualtats i discriminacions".

PREMIS PER A PERFILS MOLT DIVERSOS



Les Creus de Sant Jordi 2022 han reconegut la trajectòria de Laia Palau al bàsquet femení d'elit, a Carme Elias per "la seva llarga i reconeguda trajectòria al món de la interpretació i el doblatge", i de Jaume Mateu, conegut com Tortell Poltrona, s'ha destacat la seva contribució al món del circ i el reconeixement del qual ha reconegut el seu fill.

La Generalitat també ha condecorat amb la Creu de Sant Jordi la professora de català durant el franquisme Maria Carme Cardó, l'artista Mari Chordà, el productor discogràfic Joan Carles Doval, la professora i intèrpret exiliada a Mèxic durant la dictadura Rosa Maria Duran (qui no va poder assistir al lliurament), l'escriptor Josep Espunyes, la física Maria del Carmen Llasat i el pintor muralista Josep Minguell.

Altres reconeixements van ser per a la professora i activista antifranquista i feminista i exdiputada Maria Olivares, un dels fundadors d'Unió de Pagesos Lluís Parés, l'enginyer Jordi Puig, el fotògraf Hisao Suzuki, el físic Lluís Torner, l'economista Carme Trilla i la pastora Marina Vilalta. A títol pòstum, també han rebut la Creu de Sant Jordi el 2022 el sociolingüista Miquel Strubell i l'artista plàstic i esmaltador Andreu Vilasís.

RECONEIXEMENTS A ENTITATS



Les entitats premiades amb la Creu de Sant Jordi són la Colla de Castellers dels Bordegassos de Vilanova, l'associació El Círcol de Reus, l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius i l'associació Societat Cultural i Esportiva La Lira de Sant Andreu de Palomar de Barcelona.

Aquesta edició dels premis es va tancar amb els reconeixements a la Companyia Elèctrica Dharma, la Fundació del Gran Teatre del Liceu, els Laboratoris Hipra, la Joventut de la Faràndula de Sabadell i l'Orfeó Vigatà.