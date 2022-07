Totes les comunitats autònomes, excepte les Canàries, tindran aquest 13 de juliol avís per risc (groc), risc important (taronja) o risc extrem (vermell) per temperatures que podran arribar a 45 graus, segons les estimacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

L'avís vermell estarà actiu aquest dimecres a Ourense, Badajoz i Sevilla, on les temperatures màximes assoliran o superaran els 44 graus. A la resta del país tindran risc important (taronja) per valors que se situaran entre 37 i 43 graus centígrads.

És el cas de les províncies de la resta d'Andalusia, Extremadura, Pontevedra, Castella i Lleó en conjunt, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Osca, Saragossa, Terol, Lleida, Comunitat de Madrid, Navarra i Àlaba.

A més, tindran risc (avís groc) a la Corunya, Lugo, Albacete, Barcelona, Girona, Tarragona, Biscaia, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana, Astúries, Cantàbria, Balears, Cadis.

Per part seva, Guipúscoa, Màlaga, Almeria, les illes de les dues províncies Canàries seran les províncies que es lliuren aquest dimecres dels avisos de risc per calor.

A més, Cadis tindrà risc per vents, ja que es podran registrar ratxes de més de 70 o 80 quilòmetres per hora i per fenòmens costaners, perquè arribarà vent de Llevant amb fora 7 a l'Estret i mar endins al sud de Trafalgar.

En general, predominaran els cels poc ennuvolats o clars a la major part del país. Només s'esperen alguns intervals de núvols baixos a l'Estret i nord de les illes Canàries, encara que tendiran a obrir, i al litoral del nord-oest peninsular.

Les temperatures encara pujaran més respecte a les de dimarts 12, sobretot les diürnes, excepte a Galícia, Catalunya, Balears i Canàries, on es mantindran amb pocs canvis.