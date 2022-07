La foto de família després de la firma de l'acord. Foto: SIFU

La Fundació Grup SIFU, una entitat sense ànim de lucre que fomenta la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) han firmat un acord de col·laboració per donar visibilitat a projectes en l’àmbit de l’art inclusiu i crear sinergies a favor del col·lectiu de persones amb discapacitat.

Així, les entitats es comprometen a impulsar activitats culturals i acadèmiques que donin visibilitat a projectes d’art inclusiu i dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitat i de difícil inserció. Això permetrà que es tirin endavant projectes d’investigació vinculats a la musicoteràpia, la discapacitat i l’art inclusiu o la col·laboració de la ESMUC en el programa de Becas SuperArte de la Fundació Grup SIFU.

Amb el conveni es brindarà l’oportunitat a joves artistes amb diversitat funcional de cursar estudis musicals a l’ESMUC. A més, l’acord posarà en marxa un servei d’assessorament en matèria d’accessibilitat i convertirà l’ESMUC en un centre inclusiu per les persones amb discapacitat. Igualment, contempla la col·laboració de músics i alumnes de l’ESMUC en el projecte d’art inclusiu de la Fundació Grup SIFU.

Una altra de les finalitats de l’acord marc és fomentar el desenvolupament d’activitats de promoció i d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat. Per aquest motiu, el conveni també recull la participació de la Fundació Grup SIFU en jornades sobre la importància de la música para la creació d’una societat més inclusiva i la seva col·laboració en el desenvolupament del concert Color Bands de musicoteràpia.

El president de SIFU, Cristian Rovira, ha destacat la importància d'arribar a un acord d’aquesta magnitud, que reafirma "la nostra aposta per crear sinèrgies amb entitats locals i potenciar la música com a vehicle d’inclusió sociolaboral". Així mateix, Rovira ha posat en valor el "compromís per impulsar activitats culturals i acadèmiques de caire inclusiu" que uneix ambdues entitats i que permetrà establir camins d’actuació i desenvolupar activitats d’integració social.