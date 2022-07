Bufona Sim practicant Taekwondo / Twitter

La germana Linda Sim, procedent de Singapur, s'ha proclamat campiona mundial de taekwondo per a majors de 60 anys a la categoria "poomsae". En aquesta categoria, els participants fan una seqüència de moviments en què simulen una lluita contra un rival imaginari.

Sim es va endinsar al món del taekwondo als 17 anys, ja que la seva parròquia impartia cursos d'aquesta disciplina i ella es va voler apuntar per saber-se defensar davant d'algun atac. "Sempre he estat baixeta i de complexió petita, però si puc córrer i donar puntades de peu, no he de portar una arma per defensar-me" explicava la germana Sim.

Des d'aquell moment, va incorporar les arts marcials a la vida i les va combinar amb l'hàbit. Als 24 anys, es va unir a les Franciscanes Missioneres de la Divina Maternitat, que li van permetre treballar a l'Àfrica durant 17 anys i al Regne Unit durant tres anys més.

"LA CRIDA" DEL TAEKWONDO

Però la germana Linda Sim no es va prendre el taekwondo tan seny des del principi. No va ser fins fa aproximadament 15 anys que va sentir aquesta "crida", quan va començar a fer classes d'aquesta disciplina als nens malalts de càncer a l'hospital que dirigia la seva congregació a Singapur.

"Després de veure competir dones de la meva edat vaig pensar que volia entrenar per representar el meu país perquè estic molt orgullosa de ser singapurenc", comentava la germana.