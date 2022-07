La Junta d'Extremadura recorda les mesures preventives davant l'augment dels nivells d'ozó troposfèric junt amb l'onada de calor/ @EP

La intensa onada de calor que estem sofrint des de el passat cap de setmana està provocant que es disparin els nivells d'ozó en l'aire, tal i com ha informat Ecologistes en Acció de Catalunya en un comunicat.

Segons l'informe, en la tercera part de les 500 estacions que mesuren ozó a Espanya s'està superant l'objectiu establert per la normativa per a protegir la salut.

A Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Comunitat de Madrid fa gairebé una setmana que aquest se situa per sobre del límit legal. Només el litoral cantàbric i les Canàries s'estan lliurant d'aquest episodi de contaminació.

L'OZÓ DOLENT DISPARAT AMB L'ONADA DE CALOR

L'ozó troposfèric, recorda Ecologistes en Acció, és també conegut com a ozó "dolent" en contraposició al de l'estratosfera, que actua com a contaminant originat per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Degut a l'efecte combinat d'aquesta onada de calor i de les emissions contaminants del trànsit, el transport marítim i aeri i la producció d'electricitat en centrals tèrmiques, el nivell d'ozó ha incrementat notablement.

Per inhalació, pot provocar un increment del risc de malalties respiratòries agudes i una reducció de la funció pulmonar, així com l'agreujament de patologies cardiovasculars. De fet, l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) estima entre 1.500 i 1.800 les morts prematures anuals a Espanya produïdes a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats aquests dies. L'ozó, a més de per a les persones, també és tòxic per a la vegetació i danya els boscos.

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, mesurats en períodes de vuit hores, i no haurà de superar-se més de vint-i-cinc dies a l'any. La superació d'aquest valor obliga a elaborar plans de millora de la qualitat de l'aire mitjançant la limitació de les emissions contaminants del transport i la indústria.

En conjunt, Ecologistes en Acció ha subratllat: "ni el Govern central ni els governs de les dotze comunitats autònomes en les quals en l'última dècada s'han incomplert els objectius legals d'ozó, han elaborat els preceptius plans de millora de la qualitat de l'aire per a reduir aquest contaminant, i quan formalment els han aprovat (com a Castella i Lleó i Extremadura) aquests plans s'han mostrat ineficaços per la falta d'ambició en les mesures previstes".