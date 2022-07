Si es pensa a la part de la vida posterior a l'etapa laboral, una de les idees associades és la de les pensions. I en un context tan delicat com l'actual (i el dels darrers anys), les cotitzacions i que hi hagi treballadors afiliats a la Seguretat Social i que paguin impostos és clau perquè la guardiola pública no es buidi. En aquest sentit, cal fins i tot que Espanya atregui treballadors de més enllà de les seves fronteres.

Un dels càlculs és que, en els propers anys, es necessitaran uns 10 milions de treballadors immigrants per garantir el pagament de les pensions de la generació del baby boom (el dels nascuts entre 1957 i 1977).

De fet, segons les estimacions del ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la població a Espanya pujarà fins als 54 milions de persones el 2050 (actualment està lleugerament per sota dels 47,5 milions de persones) i caldrà que, aproximadament, el 18% dels treballadors siguin estrangers.