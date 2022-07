Prop d'un centenar de taxistes s'han concentrat aquest dijous 14 de juliol davant de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Barcelona per demanar la dimissió de la seva presidenta, Cani Fernández, "pels seus vincles amb Uber". La concentració no va acompanyada de cap vaga i és a peu, a diferència de la majoria de protestes que ha realitzat el sector els darrers anys. A més, els professionals del taxi han acudit davant de l'edifici del regulador amb la pancarta Uber Mafia. CNMC Còmplices .

La seva demanda és que Fernández deixi el càrrec perquè va ser advocada d'Uber quan van portar a la plataforma la justícia europea el 2017, i creuen que, a causa d'aquell procés, pot tenir "un interès i hi pot haver una animadversió" contra el sector del taxi.

Els taxistes han aparcat els seus vehicles a l'avinguda Diagonal a l'altura del carrer Ciutat de Granada, així com en aquell carrer i al de la concentració, el carrer Bolívia, i han tirat petards, i bitllets a l'aire amb la cara de Fernández .

CRÍTIQUES A L'EMPRESA EN UN MANIFEST



En un manifest, les associacions del taxi expliquen que la CNMC ha resolt diversos expedients en què exculpa Uber d'haver realitzat cap pràctica anticompetitiva, "tot i que aquestes han estat àmpliament documentades en les denúncies". També critiquen que la CNMC forma part de la instrucció de la denúncia d'Uber per boicot contra les associacions del taxi Elite Taxi i Taxi Project 2.0, i que a la denúncia Uber va acusar les associacions del taxi de practicar la violència per boicotejar l'entrada de l'empresa nord-americana al mercat.

"La denúncia contra Elite Taxi i Taxi Project 2.0 està plena de proves manipulades i no relacionades amb les nostres associacions. Els Uber Files han demostrat que hi ha un modus operandi per fer el mateix a tot el món", han afegit.

Davant d'això, consideren que "els nombrosos conflictes d'interessos i els indicis de suborn i prevaricació de la CNMC pel que fa a Uber" els porten a sol·licitar que s'arxivi la denúncia contra Elite Taxi i Taxi Project 2.0 per boicot ia sol·licitar la dimissió de la presidenta de la CNMC.

"Actualment, la CNMC està tacada. Cal que es netegin les institucions que decideixen el nostre futur i que es depurin responsabilitats perquè això no torni a passar. No pararem fins que això passi", han afegit.