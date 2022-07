Joves, de festa a un carrer de Barcelona. Foto: Europa Press

L' Ajuntament de Barcelona ha admès que se superen els límits de soroll a la nit a les Zones Acústicament Tensionades a Horari Nocturn (ZATHN) a diverses places i carrers de Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Gràcia . Els sonòmetres amb què han mesurat el soroll en aquests punts han detectat, "de manera continuada", tres decibels més dels que estableix el límit de soroll nocturn . Després de conèixer aquestes dades, el govern d'Ada Colau ha explicat que treballarà en plans específics per reduir-ho.

En concret, les ZATHN detectades són el carrer d'Enric Granados , la plaça de George Orwell , els carrers de Joaquim Costa , d' Almirall Churruca , la Rambla del Poblenou , el carrer Rogent , el carrer de l' Allada Vermell , el Nou de la Rambla , la plaça d'Osca , el Triangle Lúdic (entre els carrers Bolívia , Ciutat de Granada, Pujades, Marina i l'avinguda Meridiana ) i algunes places de la Vila de Gràcia com la del Sol, Revolució i Virreina .

Algunes, especialment les situades al centre de la ciutat, Gràcia i Sants-Montjuïc, són casos que s'arrosseguen des de fa anys i que porten de cap als veïns, que lamenten la manca de mesures per part del govern municipal barceloní .

Ara seran els districtes els qui hauran de posar en marxa i aplicar plans de reducció del soroll adaptats , en el marc del Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030. Igualment, l'ajuntament s'ha compromès a fer els mateixos mesuraments a altres espais per comprovar si superen els límits legals. Seran el carrer Blai i els Jardins de la Mediterrània a Sants-Montjuïc, i les places del Diamant, Raspall, Joanic i Vila de Gràcia .

La plaça Osca és un dels llocs crítics. Foto: Google Maps

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA



Barcelona en aquests moments en un nou mapa de capacitat acústica de la ciutat que estableix els objectius de qualitat acústica del territori, amb valors límit per períodes temporals diferenciats segons si és de dia (de 7 del matí a 11 de la nit) o de nit (d'11 de la nit a 7 del matí) i incorpora el criteri d'usos del terra.

El consistori ha recordat que el soroll és "el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població, just darrere de la contaminació de l'aire" , i que el trànsit és la font de soroll que impacta la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant.

Al portal municipal d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat podeu consultar un mapa interactiu de tota la ciutat amb els indicadors de qualitat acústica.

Mapa del soroll de Barcelona/@CatPress

MANIFESTACIONS VEÏNALS I TEMOR DAVANT DE LES FESTES MAJORS

Poder agafar el son és una necessitat i un dret que moltes vegades no es compleix. Per això, el 16 de juny passat uns 200 veïns de diferents barris es van manifestar a la plaça de Sant Jaume per " reivindicar el seu dret al descans " i demanar al govern d' Ada Colau que prengui mesures davant d'una situació que no es resol.

Sota el lema Silenci, el soroll mata , van demanar que es respectin les ordenances existents i que es revisi el model d'oci nocturn, perquè la ciutat “és dels seus veïns” i per tant se'ls ha de tenir en compte .

Aquesta situació, a més, es pot agreujar de forma puntual properament. La celebració de festes majors massives, com és el cas de Gràcia i Sants , on els concerts i la vida nocturna són un dels grans atractius, tornarà a tensionar la situació. La convivència entre gent que vol passar-ho bé i els veïns que es posen a descansar serà, un any més, un equilibri delicat .