Mercer ha tornat a fer el seu informe. Foto: Arxiu

Barcelona és la ciutat més cara de l'estat espanyol per viure, si bé en un context mundial només se situa en la posició número 78. Així es desprèn de la darrera edició de l'informe de la consultora Mercer sobre el cost de la vida en les principals ciutats del planeta, un estudi que es fa any rere any i que en aquest 2022 està marcat per la crisi econòmica mundial.

L'informe Mercer apunta que Barcelona és una de les ciutats que ha patit un augment més significatiu dels preus dels productes de consum quotidià. Sense anar més lluny, és la primera ciutat de tota la llista on més ha pujat el preu de l’oli per cuinar, un producte que no cal importar de l'estranger. La cervesa i el pa són altres bens de consum que també són molt més cars.

L'estudi de Mercer, que contempla 227 ciutats, només inclou una altra ciutat de l'estat: la capital, Madrid, que se situa en la posició 90 d'aquesta classificació.

ÀSIA I SUÏSSA, AL TOP-10

Hong Kong, Zuric, Ginebra, Basilea, Berna, Tel Aviv, Nova York, Singapur, Tòquio i Pequín són, en ordre, les ciutats més cares del planeta. Quatre d'aquestes són de Suïssa (el país geogràficament europeu més car, amb diferència), mentre que en aquest top-10 també hi ha força capitals asiàtiques i una de nord-americana.

Hong Kong és la ciutat més cara del planeta. Foto: Europa Press

La presència europea i de ciutats dels Estats Units comença a intensificar-se a partir de la segona desena: apareixen Copenhagen (11) i Londres (18) com a localitats del vell continent i Nassau (Bahames, 16), Los Angeles (17), San Francisco (19) i Honolulu (20), tot i que Àsia segueix tenint un gran protagonisme.

Bangui, de la República Centreafricana, és la ciutat d'Àfrica més cara (en la posició 23 del rànquing), mentre que per trobar la primera capital oceànica cal baixar fins al número 58, on es troba Sydney.