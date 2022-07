Llegir cada dia ha de ser un plaer. Foto: Arxiu

Llegir hauria de ser un plaer que tothom, en la major mesura del possible i del temps disponible, fes cada dia. Catalunya és un dels territoris més compromesos amb la lectura, només cal veure el que significa per a tothom la Diada de Sant Jordi. Per això, per fomentar aquesta pràctica i fer-ho també en llengua catalana, el Consell Nacional de la Lectura ha aprovat els 10 àmbits de debat del Pla nacional del llibre i la lectura (PNLL) y ha validat els 13 membres del grupo impulsor. A la pràctica, la raó de ser del Consell és aconseguir tenir "més lectors, més habituals i, sobre tot, en català".

El recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, va ser l'escenari escollit per a la darrera reunió del Consell, format per entitats, experts i representants de les administracions, com les conselleries de Cultura i Ensenyament. La responsable de Cultura, Natàlia Garriga, va felicitar-se perquè les dues branques de la Generalitat formin part del Consell i tinguin la possibilitat de ser "impulsors i no un agent més".

La foto de família després de la darrera reunió del Consell. Foto: Europa Press



10 ÀMBITS

Aquest pla vol treballar sobre 10 àmbits concrets.

- L'accés inicial a la lectura

- La diversitat i la inclusió

- La creació literària

- Els espais de lectura

- La mediació

- El rol que juga el sector privat

- La promoció del llibro i la lectura

- La posada en valor i el prestigi dels autors i la seva obra

- La visibilitat a les xarxes socials i els mitjans

- Les dades del llibre i la lectura

Els grups de treball que s'han definit, formats per aproximadament una quinzena de persones, faran les seves propostes a partir d'ara, mentre el grupo impulsor es reunirà sovint per tal de tenir un primer redactat del Pla i un pressupost el 20 d'abril de 2023.

Fomentar la lectura entre els més joves és un dels objectius. Foto: Arxiu

EQUIPARAR-SE A PAÏSOS EUROPEUS

Un altre dels objectius d'aquest pla és que les xifres de lectura a Catalunya siguin similars a la dels països capdavanters de la Unió Europea. I és que segons dades de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el 2021 gairebé el 70% dels joves catalans que tenen més de 14 anys van llegir un mínim d'un llibre cada sis mesos (al cap de l'any són dos).

En aquest sentit, s'han fixat com a repte equiparar-se a Suècia, on la xifra de lectures entre els adolescents és de 20 punts percentuals més, arribant al 90%.

De la mateixa manera, la consellera Garriga també va afirmar que el pressupost que actualment tenen és "modest", però confia que gràcies a iniciatives com aquesta, en el futur pugui créixer.