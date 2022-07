Alerta a Catalunya per possibles restriccions d'aigua si no plou els propers dies | @ep

Catalunya es troba immersa en una onada de calor que està portant a temperatures extremes fregant els 40 graus a certs punts del territori. És probable que aquest temporal de calor duri una setmana més. Aquestes temperatures extremes, juntament amb la sequera que arrosseguem els darrers dos anys, han fet caure les reserves d'aigua de les conques internes de Catalunya .

La principal dada que preocupa les autoritats catalanes és que les reserves d'aigua ja han baixat del 50% . Concretament es troben al 48% i no es té previst que això pari, de moment. Santi Segalà, cap de l'àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya ha parlat per a CCMA i ha assegurat que “Si mirem la predicció, almenys, a curt termini, no s'esperen precipitacions de cap mena”.

L'onada de calor que pateix Catalunya ha provocat que els pantans més grans i importants del territori com són Susqueda, Baells i Losa ja han baixat més de dos punts només en l'última setmana.

Si mirem els gràfics anuals, l'any del temporal Glòria , el 2020 , els embassaments tenien 1.600 hectòmetres cúbics ; un volum daigua emmagatzemada de prop de 90% de capacitat total. El 12 de juliol del 2021 estaven a un 83% de capacitat, un nivell pràcticament igual al de la mitjana dels últims deu anys.

En canvi, en aquests moments, la capacitat global està per sota del 50% . Ara com ara, només està en situació d'alerta l'aqüífer Carme-Capellades , cosa que afecta catorze municipis de la comarca de l' Anoia i un de l' Alt Penedès.

Estat dels embals de Catalunya | CCMA

Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, compara la situació amb una sequera històrica:

"Estem en una situació similar al període de 2007 , al volum disponible als nivells de 2007 i això fa que els embassaments van donant servei de recursos però van perdent volum."

Entre abril de 2007 i maig de 2008 , Catalunya va viure una de les sequeres més severes. Es van encadenar 16 mesos sense pluges importants a les capçaleres dels rius catalans. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat van arribar al voltant del 20%. Hi va haver restriccions i talls daigua en diversos usos.

D'altra banda, Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, creu que amb les mesures que s'han pres a partir d'aquesta gran sequera no estem en una situació tan crítica. “Ara estaríem en un moment intermedi. Amb totes les mesures que hi ha, si no plogués ni una gota ara, segurament arribaríem a final d'any. Estem molt millor que quan hi va haver la sequera del 2008 ”.

Això no obstant, admet que es poden produir problemes locals. És a dir, que hi pot haver comarques o determinades zones que depenen d?aqüífers que necessitaran abastament d?aigua.

Segalà preveu que seran dos mesos amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica a Catalunya i amb precipitacions per sota de la mitjana climàtica a Catalunya : “És el pitjor escenari per començar la tardor al nostre país”.

QUÈ PASSARÀ SI ES DECLARA SITUACIÓ D'ALERTA?

Quan es declara la situació d'alerta, es posa un topall de consum d'aigua global de 250 litres habitant/dia. Comporta limitacions i restriccions als diferents usos que s'abasteixen de les xarxes d'aigua potable.

Pel que fa als usos urbans, es restringeix el regadiu de jardins i zones verdes, es prohibeix omplir fonts ornamentals i les piscines privades.

L'Agència Catalana de l'Aigua fa una crida a la prudència i modera el consum d'aigua durant els propers mesos. "Una part important del consum és consum dedicat al ciutadà. Per tant, el ciutadà pot fer molt, que és tancar l'aixeta."

Segons ha explicat Enrique Velasco, cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA, la situació actual és el resultat de la coincidència de tres factors: poca neu, poca pluja i molta calor. A banda de la falta de pluja, la poca neu que ha caigut aquest hivern al Pirineu ha fet que els cabals dels rius que arriben als embassaments hagin portat menys aigua que altres anys. L'avançament de la calor també ha tingut afectació. Al maig, els consums d‟aigua van ser superiors als habituals, més propis del juliol.