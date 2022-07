La família d'Àsia serà desnonada aquest dilluns si no s'aconsegueix una solució definitiva en 24 hores @ep

El proper 18 de juliol el Banco Santander i el fons voltor Cerberus Capital tenen la intenció de desnonar Àsia , el seu marit i els seus tres fills petits. Amb l'objectiu d'aturar el desnonament, que se suspengui i ofereixi una solució definitiva, els col·lectius que acompanyen la família es van veure obligats a convocar una acció sorpresa de pressió cap a la propietat de la casa.

Des del grup d'habitatge de sants han contactat amb Haya Real Estate, empresa gestora dels actius immobiliaris de Global Licata SA, empresa propietària del pis i que alhora és propietat del Banco Santander i Cerberus. Davant els intents de negociació i la sol·licitud de lloguer social feta a l'empresa, continua amb la data de llançament del desnonament, ignorant la seva obligació d'oferir un lloguer, tal com preveu la nova llei Stop Desnonaments.

Assia fa anys que lluita per casa seva, sent aquesta la vuitena vegada que viu sota l'amenaça que vinguin a expulsar-la de casa seva. Però aquest procés no el viu sola, té tota una xarxa barrial al costat, a banda d'organitzar-se amb el Grup d'Habitatge de Sants Àsia compta amb el suport de l' Escola Popular la Bordeta, de la qual formen part els 3 fills; L'Escola comunitària La Troca on des de fa anys Àsia estudia i col·labora; l' Escola Proa on estan escolaritzades els dos nens grans; i l' Escola Arcàdia, que acompanya la més petita de la família, així com moltes entitats i col·lectius del barri que s'han solidaritjat.