Gairebé 20 províncies estaran aquest dilluns amb temperatures superiors a 40 ºC | @ep

Unes 20 províncies tindran dilluns temperatures superiors als 40ºC, l'últim dia de l'onada de calor, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

L'Aemet preveu que la DANA continuï demà el desplaçament cap al nord-est, intensificant l'entrada d'aire fresc atlàntic que incrementaria i estendria els descensos, dilluns al terç occidental peninsular i dimarts a àmplies zones de la Península . Encara que les temperatures seran encara altes, no ho seran tant com aquests darrers dies.

L'avís vermell se situarà a Àlaba, Guipúscoa, Biscaia i Navarra , que arribaran als 42ºC a les hores centrals del dia. L'avís taronja farà que Badajoz, Lleida, Conca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Burgos, Sòria, Valladolid, Cantàbria, Osca, Terol, Saragossa, Còrdova i Jaén rondin els 40ºC.

L'avís groc farà que Eivissa, Formentera, Mallorca, Càceres, Barcelona, Girona, Tarragona, Albacete, Ciudad Real, Palència, Salamanca, Segòvia, Zamora, Granada i Sevilla , que tindran valors al voltant dels 38ºC. També en aquesta jornada, Tenerife estarà en risc per fenòmens costaners provocats pel vent del nord-est de força set.

En general, l' Aemet preveu intervals ennuvolats en augment i amb nuvolositat d'evolució diürna a Galícia i Astúries, amb xàfecs o tempestes probables.

Així mateix, hi haurà alguns intervals ennuvolats a la resta del Cantàbric , altiplà nord, àrea de l' Estret, Melilla, nord de les illes Canàries , i una mica de nuvolositat d'evolució diürna als Pirineus i sistema Penibètic , on hi ha la possibilitat d'algun xàfec o tempesta a general feble i aïllat. A la resta del país, el cel serà poc ennuvolat o clar.

Els vents seran del sud-oest al vessant atlàntic peninsular, i de component est a la zona de Llevant , amb vents alisis a Canàries .