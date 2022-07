Elena, durant la compareixença del 18 de juliol. Foto: Europa Press

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha anunciat aquest 18 de juliol que el Govern ha decidit prorrogar les restriccions per incendis i altes temperatures vigents “en les mateixes condicions” fins al dijous 21.

Elena ha fet l´anunci una compareixença als mitjans des del centre de comandament creat per coordinar els treballs d´extinció de l´incendi de Pont de Vilomara, i acompanyat de l´inspector en cap de Bombers, David Borrell.

Ha detallat que les mesures duraran fins divendres a la mitjanit i que dijous a la tarda hi haurà una nova reunió per analitzar la seva vigència durant aquest cap de setmana . Així, als 275 municipis de les 20 comarques afectades es mantindrà el tancament de nou massissos i queden suspeses les activitats d'oci com acampades, rutes i activitats esportives al medi natural.

També es prohibeix fer servir maquinària agrícola des de les 12 fins a les 6 de la tarda, se suspenen les obres a la xarxa de carreteres i no es podran fer servir serres radials i similars a menys de 500 metres de zones forestals ni a menys de 50 de cultius.