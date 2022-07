Cases cremades per un incendi forestal a Carballeda de Valdeorras

Aquest matí de dilluns hi ha grans incendis actius sense controlar almenys a Oïmbra (Videferre i San Cibrao, 350 hectàrees), A Pobra de Brollón (Saa, 700 hectàrees), Vilariño de Conso (Padroalbar, 800 hectàrees), Folgoso do Coure , 250 hectàrees) i Pales de Rei (Ramil, 275 hectàrees).

Hi ha altres de més petits que han estat controlats com el de Cervantes (Donès, 75 hectàrees), el de Quiroga i el d'Antas d'Ulla.

El foc ja ha cremat cases almenys a Aliso (O Barco) i Riodolas (Carballeda de Valdeorras) i segueix amenaçant llars a O Barco i Folgoso do Courel. A la tarda Meteogalícia preveu pluges febles a l'orient gallec que podrien pal·liar una situació que no deixa d'empitjorar des de divendres.

La superfície arrasada pels principals incendis registrats a Galícia ja supera les 9.000 hectàrees, segons les estimacions provisionals de la Conselleria de Medi Rural aquest dilluns al matí. Veïns de nuclis de Folgoso do Courel i O Barco de Valdeorras han hagut de ser desallotjats, mentre estan activades mitja dotzena de situacions d'emergència per la proximitat de les flames a cases.



El foc més gran en terreny cremat és fins ara el de la parròquia de Vilamor, al municipi de Folgoso do Courel, amb 2.500 hectàrees afectades. Continua decretada la Situació 2 per la perillositat per al nucli de Parada de Montes. Entre altres mitjans, hi participen vuit avions i set helicòpters.



També a Folgoso do Courel continua la Situació 2 en un altre foc a Vilamor que arrasa 300 hectàrees, així com a la parròquia de Seceda (1.100 hectàrees).





Mentrestant, continua la Situació 2 a Carballeda de Valdeorras, per la proximitat al nucli de Candeda, a la parròquia de Riodolas, amb 2.400 hectàrees arrasades, que es va reactivar per un canvi de vent.





Igual que aquesta alerta roman activa a A Pobra do Brollón, parròquia de Saa, amb 700 hectàrees cremades. Hi ha un altre foc a Saa (en aquest cas sense Situació 2) amb 50 hectàrees cremades.



En les últimes hores, la Conselleria de Medi Rural ha desactivat la Situació 2 als dos focs d'Oïmbra, parròquies de Videferre i San Cibrao, amb 370 hectàrees cremades entre tots dos.



En canvi, ha estat decretada la Situació 2 a l'incendi de Pales de Rei (Lugo), parròquia de Ramil, amb 275 hectàrees cremades.



MÉS FOCS

Entre altres focs a la comunitat gallega, segueix actiu l'incendi de Vilariño de Conso, parròquia de Padroalbar, amb 800 hectàrees cremades al parc natural d'O Invernadeiro.





També està actiu el foc de Cervantes, parròquia de Donís, amb 75 hectàrees cremades.



Per part seva, ha estat extingit un foc a Quiroga, parròquia homònima, amb 83 hectàrees. N'està controlat un altre a Quiroga, parròquia d'Outeiro, amb 250 hectàrees provisionals. Un tercer foc a Quiroga, parròquia de Nocedo, està controlat (15 hectàrees).



Així mateix, està controlat el foc d'Antas d'Ulla, parròquia de Santa Mariña do Castro, amb 40 hectàrees provisoinals. Igualment, controlats els de Rodeiro, parròquia de Guillar (200 hectàrees), i Ribadavia, parròquia homònima (65 hectàrees).